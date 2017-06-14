2016 yılında Türkiye'ye 16 operasyon yapıldı

Büro Memur Sen Genel Başkanı Yanbaz: Son yaşadığımız 15 Temmuz’dan, Katar’a yapılan ambargoya kadar dünyada neler olduğunu birlikte yaşıyoruz.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, "Son yaşadığımız 15 Temmuz’dan, Katar’a yapılan ambargoya kadar dünyada neler olduğunu birlikte yaşıyoruz. 2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti’ne, milletimize, vatanımıza 16 tane operasyon yapıldı. 16 yıl öncesinden bahsetmiyorum 6 ay öncesinden bahsediyorum." dedi.



Yanbaz, Büro Memur-Sen Edirne İl Başkanlığı tarafından kentteki bir otelde düzenlenen iftarda, Memur Sen’in erdemliler hareketi olduğunu ifade ederek 1 milyon üye hedeflerini yineledi.



Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yanbaz, ramazan ayının Türkiye’yi ve dünya Müslümanlarını bir araya getirmesi için bir vesile olmasını diledi.



Türkiye üzerinde kirli oyunlar oynandığını ve Büro Memur-Sen’in her zaman bunların karşısında olduğunu dile getiren Yanbaz, "Son yaşadığımız 15 Temmuz’dan, Katar’a yapılan ambargoya kadar dünyada neler olduğunu birlikte yaşıyoruz. 2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti’ne, milletimize, vatanımıza 16 tane operasyon yapıldı. 16 yıl öncesinden bahsetmiyorum 6 ay öncesinden bahsediyorum. Bu ülkede var olmak, burada ben varım demek gerçekten çok zor. Sizin tarihten gelen bir mirasınız var, psikolojik bir miras ve algınız var. Tüm dünyadaki mazlumlar bizden yardım bekler. Sizin gönül coğrafyanızın sınırı yoktur. Memur Sen olaya böyle bakar." ifadelerini kullandı.



Büro Memur-Sen’in sendikacılık anlayışının diğer sendikal anlayışlara göre farklı olduğunu da belirten Yanbaz, "Sendikacılığı tek yönlü bir harekete olarak görmüyoruz. İlki millete ve memleketine sahip çıkmanın yolculuğu olarak görürken diğeri ise asli görevi olan memurların hakkı hukuku ve onlarla ilgili neler yapılabileceğinin bir zemini üzerine yapılacak çalışmalar olarak görüyoruz." diye konuştu.