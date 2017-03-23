2016 yılı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, 2016'da bir önceki yıla göre 0,6 puan artarak yüzde 10,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İşgücü İstatistikleri 2016" verilerine göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı bir önceki yıla göre 273 bin kişi artarak 3 milyon 330 bin kişi oldu.



İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 0,6 puanlık artışla yüzde 10,9 seviyesine yükseldi.



2015'te işsizlik oranı yüzde 10,3, işsiz sayısı ise 3 milyon 57 bin olarak açıklanmıştı.



Orta Vadeli Program'da işsizlik oranı 2016 yılı için 10,5 olarak öngörülmüştü.



TARIM DIŞI İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13 OLDU



''İşgücü İstatistikleri 2016'' verilerine göre, işsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,6, kadınlarda ise yüzde 13,7 olarak hesaplandı.



Geçen yıl tarım dışı işsizlik oranı yüzde 13 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 19,6 iken 15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 11,1 çıktı. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı 27 milyon 205 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 46,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,1, kadınlarda ise yüzde 28 olarak belirlendi.



Tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 305 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 21 milyon 900 bin kişi oldu.



İstihdam edilenlerin yüzde 19,5'i tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 7,3'ü inşaat ve yüzde 53,7'si ise hizmetler sektöründe yer aldı.



İşgücü, 2016 yılında 30 milyon 535 bin kişi, işgücüne katılım oranı ise yüzde 52 oldu. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72, kadınlarda ise yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.



Geçen yılın işgücü istatistiklerine ilişkin bazı göstergeler şöyle:





2016 İşsizlik Oranı (Yüzde) 10,9 İşsiz (Bin kişi) 3.330 Tarım Dışı İşsizlik Oranı (Yüzde) 13 Genç Nüfusta (15-24 yaş) İşsizlik Oranı (Yüzde) 19,6 İstihdam (Bin kişi) 27.205 İstihdam Oranı (Yüzde) 46,3 İşgücüne Katılma Oranı (Yüzde) 52





