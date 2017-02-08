2016 sanayi üretim endeksi açıklandı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yıl 2015'e göre yüzde 1,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ve 2016 yılına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta kasıma göre yüzde 0,2 azaldı.



Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise 2016 Aralık'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3, arındırılmamış sanayi üretim endeksi ise aynı dönemde yüzde 1,2 yükseldi.



TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle



