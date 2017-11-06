2016 KPSS adaylarının branş sıralamaları güncellendi

2016 KPSS'ye Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim düzeyinde katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellendi.

2016 Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim düzeyinde katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellendi.



ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2016 KPSS'ye katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenerek, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.



Adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulan branş bazında sıralama, aynı alanda sınava giren adayların başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veriyor.



Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.



Bu arada adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurulması gerekenleri içeren teknik açıklama metni de kurumun internet sitesinden yayımlandı.