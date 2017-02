Afganistan'da 2016 en çok sivilin öldüğü yıl oldu

Afganistan'da geçen yıl meydana gelen çatışma ve bombalı saldırı gibi olaylarda 3 bin 498 sivilin hayatını kaybettiği, 2016'nın bir yıl içinde en fazla sivilin öldüğü yıl olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Afganistan'daki Birleşmiş Milletler (BM) Yardım Misyonu (UNAMA) tarafından açıklanan rapora göre, Afganistan'daki şiddet olaylarında 2016 yılında 3 bin 498 sivil öldü, 7 bin 920 sivil yaralandı. Bu sayının bir yıl içinde ülkede görülen en fazla sivil can kaybı olduğu belirtildi.



Ayrıca ülkede geçen yıl 3 bin 512 çocuğun öldüğü ya da yaralandığı bildirildi. Ülkedeki şiddet olaylarında ölen ya da yaralananların üçte birinin çocuk olduğu, bunun toplamda ölen ve yaralananların yüzde 24'üne tekabül ettiğine dikkat çekildi. Geçen yıl ölen ya da yaralanan çocuk sayısının da bundan önceki senelere göre en yüksek seviyeye çıktığı vurgulandı.



Raporda, Taliban gibi hükümet karşıtı gruplar ölümlerin üçte ikisinden sorumlu tutuldu. Hükümet güçlerinin ölümlerin dörtte birinden sorumlu olduğu kaydedildi. Raporda, hükümet karşıtı güçler ile hükümet güçlerinin çoğunlukla sivillerin yaşadığı yerlerde çatışması nedeniyle sivil kayıpların arttığı belirtildi.



BM, Afganistan'da bir sene içinde meydana gelen en yüksek can kaybı ve yaralı sayısı nedeniyle tarafları sivillerin can güvenliğine dikkat etmeleri konusunda uyardı.



UNAMA Başkanı ve BM Genel Sekreteri'nin Afganistan Özel Temsilcisi Tadamichi Yamamoto, binlerce sivil Afganistanlının ölmesi ve yaralanmasının üzüntü verici ve aynı zamanda önlenebilir olduğunu dile getirdi. Yamamoto, "İhtilafın tüm tarafları, hayatları parçalanmış sivil Afgan erkek, kadın ve çocukları korumak için acilen somut önlemler almalı." ifadesini kullandı.



Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad el-Hüseyin ise toplumun en zayıf halkasının en büyük bedeli ödediğini söyledi. El-Hüseyin, çocukların, ihtilafın taraflarının bıraktığı silahlarla oynarken öldüğünü veya sakat kaldığını, kadınların ise sözde adli süreçlerde acımasızca cezalandırıldığını vurguladı.