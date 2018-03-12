200 Bin kişi evine dönmek için bekliyor

Afrin, PKK’lı teröristlerden temizlendikten sonra yeniden inşa edilecek. İlçe huzura kavuşunca yaklaşık 200 bin kişinin evine dönmesi bekleniyor.

Yakında teröristlerden tamamen temizlenecek Afrin’de hayat, ‘Cerablus modeli’ ile normale döndürülecek.

Zeytin Dalı Harekâtı’nın amacını dünyaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağzından “Biz işgal için girmedik” sözleriyle duyuran Türkiye, Fırat Kalkanı Harekâtı sonrası Cerablus ve Bab’da uyguladığı projelerin aynısını Afrin’de de hayata geçirecek.

Bu çerçevede terörden arındırma, yerleşim yerlerinin mayın-el yapımı patlayıcılardan temizlenmesi, sürdürülebilir insani yardım, altyapı gibi adımlar izlenerek sivil halkın dönüşüne uygun zemin hazırlanacak. Afrin’e Zeytin Dalı sonrası 200 bin kişinin dönmesi bekleniyor.

ÇOK YÖNLÜ İNŞA SÜRECİ

Türkiye hem devlet kurumları, birçok sivil toplum örgütleriyle birlikte koordineli çalışarak PKK/PYD ve DEAŞ’tan temizlenecek Afrin’de çok yönlü bir ‘inşa’ süreci başlatacak. Oluşacak istikrar ortamında Afrin’in ihya süreci ‘güvenlik’, ‘insani yardım desteği’, ‘ekonomik istikrar’, ‘altyapı ve üstyapı hizmetleri’, ‘adli durum ve adaletin tesisi’, ‘gıda temini’, ‘barınma hizmetleri’, ‘sağlık yardımları’ ve ‘eğitim hizmetleri’ gibi unsurlardan oluşacak.

Öncelikle halkın günlük yaşantısını sürdürebilmesi için elektrik, su gibi temel ihtiyaçlara dönük çalışmalar yapılacak. Silahların susması, temel ihtiyaçların karşılanmasını takiben göçün tersine dönmesi için yerleşim yerleri düzene kavuşturulacak.

ENKAZ KALMAYACAK

Bu kapsamda yollardaki hasarın giderilmesi, asfaltlama yapılması, sokak lambalarının çalışır vaziyete getirilmesi gibi işlemler yapılacak.

Hastalıkların önüne geçmek için çevre temizliği yapılacak; çöp temizleme traktörü, çöp toplama aracı, çöp toplama konteynerleri yerleştirilecek.

Bunun öncesinde ise terör örgütünün enkaza çevirdiği binalar iş makineleriyle temizlenecek. Sağlanacak güvenlik ortamının devamı için ise kolluk güçleri oluşturulacak.

Bu çerçevede Afrin, Türkiye tarafından yerel halk arasından eğitilecek polis bölgede görev alacak. Uzun süredir eğitim alamayan bölge gençleri ve çocuklarsa yeniden eğitime başlayacak. PKK’nın kapattığı okullar şehrin kurtarılmasıyla birlikte kapılarını açacak. Teröristlerin zarar verdiği binalar onarılacak.

ADALET TESİS EDİLECEK

Terör örgütünden temizlenen bölgelerde sağlık hizmeti verilmeye başlandı. Ayrıca Adalet Bakanlığı’nın desteğiyle Afrin’de mahkeme ve savcılık ofisleri açılacak. Türkiye bütüncül olarak adalet sarayı, cezaevleri, karakollar ve kontrol noktaları için destek verecek.

Afrin’i işgal eden örgüt, şimdiye dek bölgedeki çok sayıda camiye zarar verdi. Türkiye, sosyal dokuyu iyileştirmek ve manevi düzeni tesis etmek adına camileri ve PKK’nın karargaha dönüştürdüğü hastaneleri de onaracak. Sağlığına kavuşan hastaneler artık Afrin halkına hizmet verecek. Ayrıca bölgeye mobil sağlık TIR’ları gönderilecek.

Kaynak: yenişafak