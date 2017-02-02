20 yıllık işgalin adı: Amona

Batı Şeria'daki Amona Yahudi yerleşim birimini boşaltma çalışmaları sırasında 24 İsrail polisi hafif yaralandı, 13 yerleşimci gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin özel arazisi üzerine inşa edilen Amona Yahudi yerleşim birimini tahliye çalışmaları sırasında 24 İsrail polisinin hafif yaralandığı bildirildi.



İsrail Yüksek Mahkemesinin kararı çerçevesinde yapılan Amona yerleşim biriminin tahliyesine direnmek isteyen fanatik Yahudilerden oluşan bir grup, araç lastiklerini ateşe verdi. Yerleşim biriminde yaşayan Yahudi ailelerin de evlerden çıkmak istemedikleri belirtildi.



İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, 3 bin polisin katıldığı tahliye işlemine yerleşimcilerin direndiği ifade edildi. Bunun üzerine 24 polisin hafif yaralandığı, polislere saldıran 13 yerleşimcinin de gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, Amona'dan çıkarılan yerleşimcilerin sayısının 400'ü bulduğu ve tahliye işleminin devam ettiği vurgulandı.



Açıklamada, Amona'dan şu ana kadar çıkarılan aile sayısının 30 olduğu ifade edildi.



NETANYAHU'DAN YERLEŞİMCİLERE SÖZ



Öte yandan, Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, mahkeme kararıyla Amona'dan tahliye edilen Yahudiler için yine işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim yeri kurma sözü verdiği bildirildi.



Haberde, bu yeni Yahudi yerleşim yerini kurma çalışmalarını yönetmek için Netanyahu tarafından komisyon görevlendirildiği kaydedildi.



İsrail Devlet Radyosunun haberine göre ise İsrail Yüksek Mahkemesi, Amona'dan çıkarılan yerleşimcilerin, buranın yakınlarındaki Filistin topraklarına yerleştirilmesini yasaklayan karar aldı.



İsrail Milli Eğitim Bakanı ve Yahudi Evi Partisi lideri, aşırı ağcı siyasetçi Naftali Benet de Amona'nın mahkeme kararıyla tahliyesini eleştirerek, bunun işgal altındaki Batı Şeria'nın tamamının "İsrail'e bağlanması sonucunu doğuracağını" öne sürdü.



İsrail ordusu dün Batı Şeria'da Filistinlilerin şahsi mülkü üzerine inşa edilen ve onlarca Yahudi'nin yaşadığı Amona yerleşim birimi sakinlerine, bölgenin 48 saat içinde boşaltılması yönünde tebligatta bulunmuştu.



Filistinlilerin açtığı davada İsrail Yüksek Mahkemesi, 26 Aralık 2014'te, "özel mülkiyet üzerine kurulduğu için yapılara ruhsat verilmesinin mümkün olmayacağı" gerekçesiyle Amona Yahudi yerleşim biriminin 2 yıl içinde tahliye edilmesine hükmetmişti.



Mahkeme, İsrail hükümetine Yahudi yerleşimcilerin, 25 Aralık 2016'ya kadar Amona'yı boşaltmalarını içeren kararı tebliğ etmişti. İsrail hükümeti ise mahkemeden söz konusu kararı, 7 ay ertelemesini talep etmişti.



İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Binyamin bölgesinde Filistinlilere ait arazi üzerine 1997'de inşa edilen Amona yerleşim biriminde yaklaşık 50 Yahudi aile yaşıyor.



İsrail'in, işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını içeren 2334 sayılı karar, BM Güvenlik Konseyinde 23 Aralık 2016'da kabul edilmişti. ABD'nin çekimser kalmasıyla geçen karar, İsrail'de tepkiyle karşılanmıştı.