20 yıl önce helikopteri düşüren terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de düzenlenen operasyonda, 1997'de Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopteri füzeyle vurarak 11 askerin şehit düşmesine neden olan teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, 26 Mart'ta Kutu Deresi bölgesinde operasyon düzenleyen birlikler tarafından arazi arama tarama faaliyetlerinde teröristlerin saklandığı sığınağın tespit edildiği belirtildi.



Birliklerin "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren teröristlerin silahlarıyla etkisiz hale getirildikleri ifade edildi.



Daha sonra yapılan incelemelerde, operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin, 1997'de Irak'ın kuzeyindeki operasyonda TSK'ya ait helikopteri füzeyle vurarak 11 askerin şehit düşmesine neden olan "Ferhat Dersim" kod adlı Yusuf Doğan olduğunun belirlendiği kaydedildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütlerine karşı yürüttüğü haklı ve kararlı mücadelede kahramanca ve fedakarca çarpışarak vatanı ve yüce Türk milleti uğruna şehit düşen vatan evlatlarının kanını yerde bırakmadığını bir kez daha gösterdiği vurgulanan bilgilendirmede, böylelikle 11 kahraman askerin ailelerinin, aradan 20 yıl geçtikten sonra aldıkları bu haberle bir nebze olsun huzur buldukları kaydedildi.



Bu olayın, bölücü terör örgütünün yalanlarıyla kandırılan, hayatlarını ziyan eden terör örgütü mensuplarının, peşinde koştukları sahte dünyanın tamamen bir hayal ürünü olduğunu ve asla bir sonuca ulaşamayacaklarını görmeleri için iyi bir örnek teşkil ettiği belirtildi.



Bilgilendirmede, "Görülüyor ki kandırılan kişiler için hayatlarının baharında canlarıyla ödeyecekleri bir sondan başka seçenek bulunmamaktadır. Bazı süreçlerde 'geç kalmak' diye bir fiil fazla mana teşkil etmeyebilir. Teröristlerin, kandırılmışların, sonu mutlak ölüm olan bu yolculuktan vazgeçmelerini ve en kısa sürede adalete teslim olmalarını bekliyor ve umuyoruz. Zira mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.



Irak'ın kuzeyinde 4 Haziran 1997'de helikopterin düşürülmesi sonucu Jandarma Yarbay Mesut Kuru, Kurmay Binbaşı Recep Güngör, Kurmay Binbaşı Hüseyin Güvercin, Topçu Yüzbaşı Nazmi Elmas, Hava Pilot Üsteğmen Taner Alkap, Hava Pilot Üsteğmen Selim Keskinkılıç, Kara Pilot Üsteğmen Sedat Pelit, Kara Pilot Üsteğmen Konuralp Özcan, Hava Muharebe Üstçavuş Gürbüz Bağcı, Teknisyen Üstçavuş İsa Yaşar ve Er Şakir Baştuğ şehit olmuştu.