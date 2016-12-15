20 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait aralarında karargah binalarının da bulunduğu 59 hedef imha edildi, 20 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava operasyonunda 20 DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat devam ediyor.



Harekatın 114'üncü gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 51 hedef ateş destek vasıtalarıyla vuruldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarca Bab ve Suflaniyah'da silah deposu, karargah, komuta yeri ile silah mevzisinin bulunduğu 8 hedef imha edildi, terör örgüte DEAŞ üyesi 20 terörist etkisiz hale getirildi.



Terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerdeki aramalarda 5 roket yerinde imha edildi.

Kaynak: AA