20 Temmuz 2017 gündem özeti şöyle;
20 Temmuz 2017 gündem özeti şöyle;
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.
YASAMA YÜRETME SİYASET
1- Bakanlıklarda devir teslim törenleri
- Başbakan Yardımcılığına getirilen Hakan Çavuşoğlu, görevi Veysi Kaynak'tan devralacak.
- Başbakan Yardımcılığına getirilen Recep Akdağ, görevi Tuğrul Türkeş'ten devralacak.
- Başbakan Yardımcılığına getirilen Fikri Işık, görevi Numan Kurtulmuş'tan, Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine atanan Numan Kurtulmuş da görevi Nabi Avcı'dan devralacak.
- Sağlık Bakanlığına görevine getirilen Ahmet Demircan, görevi Recep Akdağ'dan devralacak.
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına getirilen Ahmet Eşref Fakıbaba, görevi Faruk Çelik'ten devralacak.
- Gençlik ve Spor Bakanlığına getirilen Osman Aşkın Bak, görevi Akif Çağatay Kılıç'tan devralacak.
EKONOMİ
1- Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılacak.
2- TÜİK, temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi ile haziran ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.
DÜNYA DİPLOMASİ
1- KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü törenlerle kutlanacak.
2- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenleyerek, medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
SPOR
1- 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları Samsun'da devam ediyor.
2- UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turu rövanş maçları yapılacak.
- Galatasaray, ilk maçta deplasmanda 2-0 yenildiği İsveç temsilcisi Östersunds'u Türk Telekom Stadı'nda konuk edecek.