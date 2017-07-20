20 Temmuz 2017 gündem özeti şöyle;

20 Temmuz 2017 gündem özeti şöyle;

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.



YASAMA YÜRETME SİYASET



1- Bakanlıklarda devir teslim törenleri



- Başbakan Yardımcılığına getirilen Hakan Çavuşoğlu, görevi Veysi Kaynak'tan devralacak.



- Başbakan Yardımcılığına getirilen Recep Akdağ, görevi Tuğrul Türkeş'ten devralacak.



- Başbakan Yardımcılığına getirilen Fikri Işık, görevi Numan Kurtulmuş'tan, Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine atanan Numan Kurtulmuş da görevi Nabi Avcı'dan devralacak.



- Sağlık Bakanlığına görevine getirilen Ahmet Demircan, görevi Recep Akdağ'dan devralacak.



- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına getirilen Ahmet Eşref Fakıbaba, görevi Faruk Çelik'ten devralacak.



- Gençlik ve Spor Bakanlığına getirilen Osman Aşkın Bak, görevi Akif Çağatay Kılıç'tan devralacak.



EKONOMİ



1- Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılacak.



2- TÜİK, temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi ile haziran ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.



DÜNYA DİPLOMASİ



1- KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü törenlerle kutlanacak.



2- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.



3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.



GÜNCEL



1- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenleyerek, medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.



SPOR



1- 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları Samsun'da devam ediyor.



2- UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turu rövanş maçları yapılacak.



- Galatasaray, ilk maçta deplasmanda 2-0 yenildiği İsveç temsilcisi Östersunds'u Türk Telekom Stadı'nda konuk edecek.