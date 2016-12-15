20 otobüs ÖSO bölgesine girdi! Suriye'de kamp kuracağız

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Halep'te 20 otobüsün ÖSO bölgesine girdiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yetkililerden brifing aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın sıcak bölgeden geldiğini hatırlattı.



İLK 20 OTOBÜS ÖSO BÖLGESİNE ULAŞTI



Kınak'tan bilgiler aldıklarını aktaran Kaynak, "Halep'ten İdlib'e doğru açılan tahliye koridorundan ilk 20 otobüs tahliye edilmiş vaziyette. Hemen Halep'in dışında Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki bir güvenli bölgeye ulaşmış vaziyette. Bunların içinde 30-35 civarında yaralı var. Bir kısmı ileri derecede yanık maalesef, bir kısmı ağır yaralı. Bunların yanında aileleri, refaketçileri de var. Bunlar şu anda güvenli bir bölgede, önce aileler yerleştirilecek." diye konuştu.



HASTANELERE YERLEŞTİRİLECEKLER



Kaynak, hasta ve yaralıların yine o bölgede bir hastaneye yerleştirileceğini bildirerek, "Ancak daha ileri düzeyde tedavi ihtiyacı olanlar o bölgedeki hastanelerde tedavi imkanı varsa orada tedavi ettirilecek, yoksa sınırın hemen bitişiğindeki Babel Hava Hastanesinde, bildiğiniz gibi sivil insiyatif ve sivil toplum kuruluşlarımız orada sağlık hizmeti veriyorlar." ifadesini kullandı.



"SURİYE İÇERİSİNDE BİR KAMP MERKEZİ KURMAYI DEĞERLENDİRİYORUZ"



Hükümetin durumu yakından takip ettiğini vurgulayan Kaynak, şöyle devam etti:



"Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak biz de hastalar için, yaralılar için, özel bakım ihtiyacı altında olan çocuklar ve yaşlılar için bir çalışma yapıyoruz. Karşı tarafta yani dünyanın meşru saydığı Özgür Suriye Ordusu tarafından ve Suriye rejimine muhalifler tarafından bizden bir talep olduğunda, yine Suriye içerisinde güvenli bir bölgede bir kamp merkezi kurmayı değerlendiriyoruz. Bunun için alt yapı hazırlayacak, üstüne çadırları, sahra hastanesini, eğitimini, içme suyunu, her şeyini konuştuk. Bunlarla ilgili oluşacak talebe göre biz hazır vaziyetteyiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak."



"80-100 BİN CİVARINDA İNSAN OLDUĞU SÖYLENİYOR"



Kaynak, bugün 20 otobüsle tahliyenin yapıldığını yineleyerek şunları kaydetti:



"Belki birazdan ikinci 20 otobüsün çıkmasına müsaade ederlerse onlar da devam edecek. Bizim bilgilerimiz, bize iletilen bilgiler, Halep'te 80-100 bin civarında insan olduğu. Tabi İdlib'de bu kadar insanı barındıracak fiziki şartlar yok. İdlib'de belki 1,5 milyona varmış olan bir nüfus var. İdlib'de bu insanların barınacağı yerler yok. Karşı taraftan Özgür Suriye Ordusu tarafından, meşru muhalif gruplar tarafından bize bir talep geldiğinde hemen sınırımızın diğer tarafında oluşturacağımız bir kampta da insanların barınma ihtiyaçlarını, gıda, sağlık, diğer insani ihtiyaçlarını karşılayacağız."

Kaynak: AA