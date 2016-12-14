32 ilde eğitime kar engeli

Yurtta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerin tamamında, kimilerinde ise sadece taşımalı sistem olmak üzere eğitime bugün ara verilmesi kararı alındı.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 32 ilde bugün eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.



Yurtta dün öğle saatlerinde başlayıp akşamdan itibaren etkisini artıran ve bazı kentlerde zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışı yüzünden eğitime bir gün ara verildi.



ERZURUM



Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaşanan tipi ve kar yağışı nedeniyle anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi.



AĞRI, ERZİNCAN



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hariç il merkezi ve diğer tüm ilçelerinde, Erzincan'ın da Otlukbeli, Kemah, Çayırlı, Tercan ve Üzümlü ilçelerinde eğitim-öğretim yapılmayacak.



KAHRAMANMARAŞ



Kahramanmaraş'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ekinözü, Elbistan ve Göksun ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.



SAMSUN



Samsun'da kar nedeniyle Ayvacık, Asarcık ve Ladik ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.



ARDAHAN



Ardahan'da etkili olan kar dolayısıyla il merkezi ve ilçelerin tamamında ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildiğini bildirdi.



MALATYA



Malatya merkeze taşımalı sistemle gelen öğrenciler, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitim öğretime katılmayacak. Kent merkezindeki tüm okullarda eğitim öğretim normal olarak devam edecek.



IĞDIR



Iğdır'da dün başlayıp gece saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi yüzünden, bugün il merkezine bağlı Kervansaray, Alibeyköy, Güngörmez, Mezra, Taşlıca, Harmandöven, Pınarbaşı ve Kızılkule köyleri ile Tuzluca ilçe merkezi ile bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.



KONYA



Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ahırlı, Akören, Altınekin, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Emirgazi, Ereğli, Halkapınar, Hadim, Derbent, Güneysınır, Kadınhanı, Kulu, Sarayönü, Yalıhüyük ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların, yoğun kar yağışı ve fırtına dolayısıyla bugün tatil edildiği belirtildi.



TRABZON



Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Akçaabat ilçesinde Aydın İlkokulu ve Ağaçlı Ortaokulu, Araklı ilçesinde Yüceyurt, Yeşilyurt ilkokul ve ortaokulları, Arsin ilçesinde Atayurt Alparslan ilkokul ve ortaokulları, Köprübaşı ilçesinde Adnan Kahveci Ortaokulu, Of ilçesinde Kireçli Dursun Dumangöz İlkokulu, Tonya ilçesinde Kalınçam, Sayraç ilkokul ve ortaokulları, Yomra ilçesinde Maden, Oymalı, Özdil, Çamlıyurt ilkokul ve ortaokullarında eğitim öğretime bugün ara verildiği kaydedildi.



AKSARAY



Aksaray'da Güzelyurt ve Gülağaç ilçelerinin geneli ile Ağaçören ve Ortaköy ilçelerinde taşımalı eğitim verilen okullarda bugün eğitim yapılmayacak.



BİTLİS, SAKARYA, MUŞ VE BİNGÖL



Bitlis il merkezi ve bağlı köylerindeki okullarda ve Tatvan ilçesinde, Sakarya'da taşımalı sistemle eğitim veren okullarda, Muş'ta merkez ile bağlı belde ve köylerdeki okullarda, Bingöl'de il merkezi, bağlı belde ve köylerdeki ilk ve orta dereceli okullar ile Karlıova ilçesindeki okullar tatil edildi.



SİVAS, NİĞDE, YOZGAT, KAYSERİ, KIRŞEHİR VE NEVŞEHİR



Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelindeki tipi ve kar yağışı nedeniyle Altınyayla, Doğanşar, Gemerek, Gürün, Hafik, Kangal, Ulaş, Şarkışla ve Zara ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitim öğretim yapılmayacak. Daha öncede Sivas il merkezi ile Suşehri, Gölova, Akıncılar, Koyulhisar, Yıldızeli, İmranlı ilçelerinde de eğitime ara verildiği açıklanmıştı.



Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kar yağışı ve fırtına nedeniyle il genelinde bugün eğitim ve öğretime ara verildi.



Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim ve öğretim bugün yapılmayacak.



Kayseri'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde taşımalı eğitim yapılan okullar bugün tatil edildi.



Nevşehir'in Acıgöl, Derinkuyu ve Hacıbektaş ilçelerinde tipi ve karayolundaki aşırı buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildi.



Kırşehir'in Akçakent ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.



TUNCELİ, KARS, DÜZCE VE ELAZIĞ



Kar yağışı dolayısıyla Tunceli kent merkezi ve bağlı köyler, Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Hozat ilçe merkezleri ile bağlı köylerindeki ilk ve orta dereceli okullarda, Kars'taki tüm okullarda, Düzce il genelinde taşımalı sistemle eğitim gerçekleştirilen okullarda, Elazığ'da il merkezi, merkeze bağlı belde ve köyler ile Karakoçan ilçe merkezi ve ilçeye bağlı belde ile köylerde eğitim verilemeyecek.



GÜMÜŞHANE



Gümüşhane'de de yoğun kar yağışı ve aşırı soğuk dolayısıyla Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde resmi ve özel, okul öncesi, ilkokul, lise, yaygın eğitim ve özel eğitim okullarının bir gün tatil edilmesi kararı alındı. Bayburt'taki tüm okullarda eğitime ara verildi.



KARAMAN



Karaman'da şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle köy ve beldelerde, taşımalı eğitim ile okullara erişimi sağlanan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.



ORDU, BOLU, KASTAMONU VE TOKAT



Ordu'nun Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Korgan, Mesudiye, Ulubey, Akkuş, Çamaş, Çatalpınar, İkizce, Kabadüz ve Kumru, Bolu'nun Gerede ve Mengen ilçesine bağlı Pazarköy köyünde, Kastamonu'nun Şenpazar, İnebolu, Azdavay ve Bozkurt, Ağlı, Küre, İnebolu ve Cide ilçelerinde, Karabük'ün Ovacık ve Eflani, Tokat'ın Başçiftlik ilçelerindeki okullarda da eğitim verilemeyecek.



GİRESUN



Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları sebebiyle merkezde Okçu köyü, Bulancak ilçesindeki Aydındere ve Kovanlık Beldesi, Tandır, Elmalı, Damudere, Bayındır ile Derecikalan köylerindeki okullarda eğitime bugün ara verildi.



Kar yağışının etkili olduğu Yağlıdere, Güce, Doğankent, Alucra ve Şebinkarahisar ilçelerinde taşımalı eğitim veren okullar ile Doğankent'in Çatak ve Süttaşı köylerinde de okullar bugün tatil edildi. Espiye ilçesinde de taşıma merkezli tüm köy okullarında eğitime ara verildi.

Kaynak: AA