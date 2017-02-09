20. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 20. haftada oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
10 ŞUBAT CUMA:
19.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
11 ŞUBAT CUMARTESİ:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
16.00 Osmanlıspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy
19.00 Bursaspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
12 ŞUBAT PAZAR:
13.30 Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım
13.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Serkan Çınar
19.00 Galatasaray-Kayserispor: Hüseyin Göçek
13 ŞUBAT PAZARTESİ:
20.00 Gaziantepspor-Adanaspor: Cüneyt Çakır