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09 Şubat 2017 14:54 | Son Güncelleme: 09 Şubat 2017 14:56

20. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

20. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 20. haftada oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

10 ŞUBAT CUMA:

19.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

11 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

16.00 Osmanlıspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy

19.00 Bursaspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

12 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım

13.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Serkan Çınar

19.00 Galatasaray-Kayserispor: Hüseyin Göçek

13 ŞUBAT PAZARTESİ:

20.00 Gaziantepspor-Adanaspor: Cüneyt Çakır

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