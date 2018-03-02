2 Yunan askeri tutuklandı

Askeri yasak bölgede yakalanan Yunanistan ordusuna mensup iki asker tutuklandı.

Askeri yasak bölgede yakalanan Yunanistan ordusuna mensup iki asker tutuklandı.

Pazarkule yakınlarında yakalanan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen teğmen Aggelos Mitretodis ile çavuş Dimitros Kouklatzis'in hakimlik sorgusu tamamlandı. Hakimlik, iki askerin tutuklanmasına karar verdi.

İki askerin, ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenildi.

OLAY

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay rütbelerindeki 2 askeri yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler Edirne Jandarma Komutanlığına teslim edilmişti.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan iki asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.