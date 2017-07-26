Şenol Güneş: Önümüzdeki 2 yıl Beşiktaş'tayım

Adı Milli Takım'la anılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımdan ayrılmayacağını söyledi.

Fatih Terim'in görevinden ayrılmasının ardından adı milli takımla anılan Şenol Güneş açıklama yaptı.



BIRAKIP GİTMEK HAYAT TARZIMA TERS



Sporx'in haberine göre, Şenol Güneş'in Türkker ile yaptığı görüşmede konuyla ilgili ''Beşiktaş ile yapacak daha çok işim var, onları yapmam lazım. 2 yıl kontrat uzattık. Bu iki yıl boyunca sadece Beşiktaş'a konsantreyim. Ben bir görevdeyken, bir takımdan sorumluyken başka şeyler düşünmek hayat görüşüme aykırı' ifadelerini kullandığı öğrenildi.





