2 Ülke Daha Resti Çekti! Rusya'ya Şok

Avrupa Birliği Rusya'daki büyükelçisini geri çekmişti. Son olarak Letonya ve Çek Cumhuriyeti de ülkelerindeki Rus diplomatların kovulacağını açıkladı.

İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesinin ardından 23 Rus diplomat İngiltere'den sınır dışı edilmişti.

İngiltere'nin sınır dışı kararının ardından, Letonya da olay nedeniyle 'bir ya da birkaç' Rus diplomatın ülkeden sınır dışı edileceğini açıkladı.

Öte yandan Çekya Başbakanı Andrej Babis, ülkesinin de 'büyük olasılıkla' Rus diplomatları sınır dışı edeceğini duyurdu.

Kaynak: Ajanslar