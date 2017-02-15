2. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri Başlıyor

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi ve Haşimi Yayınları iş birliğiyle düzenlenen 2. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri, 17 Şubat Cuma günü başlayacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.



İlk olarak 2016 yılında Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi ile Haşimî Yayınevi’nin ortaklaşa düzenlediği ve büyük bir ilgiye sahne olan organizasyon, bu yıl Sultanahmet Medresesi’nde düzenleniyor.



Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi (TYB), İstanbul Sultanahmet Vakfı (İSVA) ve Hâşimî Yayınevi’nin düzenleyeceği Arapça Kitap ve Kültür Günleri, çok daha iddialı bir içerikle hazırlandı.



Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan, Lübnan, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas ve Kuveyt’ten pek çok yayınevi ve yazarın katılacağı Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri, “Asırlardır sönmeyen Işığımız: Âlimler-Kitaplar” vurgusuyla alimlerimizi ve kitaplarımızı öne çıkarmayı hedefliyor.



Geçtiğimiz yıl ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarının büyük ilgisiyle karşılaşan ve özel yayınlar, kısa belgeseller, röportajlarla çok büyük bir kitleye ulaşan organizasyon, bu yıl da Arapça’nın İslâm dünyası ve Türkiye için önemini vurgulamaya devam ediyor.



Bunun yanında mülteci durumunda olan Suriyeli kardeşlerimize, özellikle Suriyeli çocuklara özel etkinlikler içeriyor. Geçtiğimiz yıl Arapça Kitap ve Kültür Günleri kapsamında ücretsiz dağıtılan 10 bin Arapça çocuk dergisi, bu yıl çok daha fazla Suriyeli çocuğa ulaşmayı hedefliyor.



Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri’nin, coğrafyanın kültürel birlikteliğinin yeniden fark edilmesine ve canlanmasına katkı sağlayacağı bir gerçek… Bu gerçeğin farkında olan pek çok yayınevi, kültürel kuruluş ve ﬁkir insanı, İstanbul’da gerçekleşecek organizasyona destek sunmak için kolları sıvamış durumda. Bu yönüyle Arapça Kitap ve Kültür Günleri, sadece yayınevlerinin katıldığı bir etkinlikten ziyade bir kültür şöleni havasında gerçekleşecek. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye ve İslâm dünyasından birçok âlim, akademisyen ve yazar, Arapça kitap merkezli bu büyük buluşmaya katılacak.



Organizasyonun ev sahibi konumunda olan İstanbul Sultanahmet Vakfı Başkanı İsmail Hakkı Tavman düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Tarih boyunca vakıflarımız birer sivil toplum hareketi olarak her konuda toplumu ayakta tutmaya, toplumun manevî anne babası olmaya gayret etmişlerdir. İSVA olarak bizler de bu güzel mirasın günümüzde üzerimize düşen vazifelerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Vakfımızda önemli âlimler tarafından sürekli olarak verilen dersler, ecdadın kurduğu medresenin tesis ediliş ruhuna layık işlerdir. İnşallah geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve bu yıl ikincisi ilk kez Sultanahmet Medresesi’nde organize edilecek olan Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri, bu hizmetlerin devamı niteliğindedir. Vakıf olarak çok önem verdiğimiz ilmî eserleri yayımlayan İslâm dünyasından ve Türkiye’den katılacak yayınevlerini, âlimleri ağırlamaktan çok mutlu olacağız. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Arapça Kitap ve Kültür Günleri bir kitap fuarından ziyade, bir ilim meclisine dönüşecek. Şunu da belirteyim ki biz, sadece Arapça kitaplarla ilgisi olanları beklemiyoruz. Öğrencileri, araştırmacıları, çocuklarına tarihimizi ve kitaplarımızı öğretmek, sevdirmek isteyen ebeveynleri, hülâsâ herkesi bu büyük organizasyona bekliyoruz.”



TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı da şunları söyledi:



“Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri geçtiğimiz yıl ülkemizde büyük ses getirdi. Yoğun ilgiye mazhar olan organizasyon, Arap dünyasıyla Türkiye arasındaki yeni kültürel atılımlara da öncülük etti. Bu öncülüğün ve örnekliğin devam etmesi adına bu yıl, daha kapsamlı, daha zenginleştirilmiş bir içerikle okurların karşısına çıkacağız. Türkiye’nin ve Arap dünyasının seçkin yazarları ve tanınmış âlimleri bu yılki Arapça Kitap ve Kültür Günleri’nde söyleşiler ve imza etkinlikleriyle bizimle olacak. İslâm dünyası zor günlerden geçmekte. Coğrafyamız üzerinde farklı stratejiler uygulanmakta. Bizler büyük bir medeniyetin varisleri olarak ümmetin yeniden dirilişi için birlik beraberlik içerisinde yeni kültürel hamleler, özgün projeler geliştirmeliyiz. İşte bu organizasyon, istikbâle dair derdi olan kurumların bir araya gelerek ortaya çıkardıkları emek mahsulü bir çalışma olmakla birlikte, gelecekte çok hayırlı sonuçlarını göreceğimiz önemli bir atılımdır.”



Haşimî Yayınevi Yayın Yönetmeni Ali Sözer ise, “Müslümanların ortak dili Arapça, tarih boyunca bizi birbirimize bağlayan unsur olmuştur. Günümüzde de bu bağa daha fazla ihtiyacımız var. Nitekim tarihten aldığımız en kıymetli mirasımız da âlimlerimizin günümüze ışık tutan eserleridir. Bu yüzden Arapça Kitap ve Kültür Günleri, bu yıl âlimlerimizin ve kitaplarımızın ehemmiyetini öne çıkaran bir içerikle hazırlandı. Bunun yanında ilk kez yayımlanmış eserler de okurla, ilgililerle buluşacak. Yurt dışından ve ülkemizden katılacak yayınevleri ile geçtiğimiz yıldaki gibi bu seneki organizasyonun da çok renkli ve dolu dolu geçeceğinden şüphemiz yok. Tarihî Sultan Ahmet Medresesi’nde, tarihle, ilimle iç içe bir düşünce ve değerler ziyafeti olacak.”



Önemli başlıklarda gerçekleşecek konuşmaların takvimi ise www.arapcakitapfuari.com; facebook/arapcakitapfuari ve twitter/@arapcakitapfuar adreslerinden takip edilebilecek.