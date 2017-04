"2 milyon eve ucuz internet hizmeti verilecek"

İnternetle Hayat Kolay Projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirilirdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'de okuryazarlığın belli bir düzeye gelmesi için verilen mücadele önemli bir noktaya gelindiğini belirterek, "Artık onunla yetinmiyoruz diyoruz ki 'bilgisayar okuryazarı olsunlar' ama bununla da yetinmesinler, aktif bir şekilde kullansınlar, hayatın içinde olsunlar. Çünkü bilişim teknolojilerinin girmediği alan yok." dedi.



Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany'in ev sahipliğinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Mukim Temsilci Yardımcısı Atila Uras ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır’ın katılımıyla "İnternetle Hayat Kolay Projesi" tanıtım toplantısı Kars’ta yapıldı.



Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Habitat'a verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Arslan, Kars'ın Digor ilçesine okul yaptıran Türk Telekom'un, eğitim konusundaki yatırımlarının devam etmesini istedi.



"2 MİLYON HANEYE UCUZ İNTERNET HİZMETİ VERİLECEK"



Arslan internetin hayatı kolaylaştırdığına dikkati çekerek, "İnternetsiz ev kalmasın" uygulamasıyla, internetin girmediği yaklaşık 2 milyon haneye ucuz internet hizmetinin Türk Telekom tarafından sağlanacağını söyledi. Arslan, "Ama derdimiz sadece internetle tanıştırmak değil, derdimiz bu tanışıklıktan kaynaklı insanlarımızın dünya ile entegre olacak şekilde interneti kullanmalarıdır." dedi.



Bilişim sektörünün sınırları kaldırdığına işaret eden Arslan, sınırsız bir şekilde sonsuz imkan sunan bu alandan yararlanmak için önce mekandan bağımsız bir şekilde internetin öğretilmesi gerektiğini, kamu olarak üzerilerine düşeni yaptıklarını ancak gönüllülüğün her şeyin üzerinde olduğunu söyledi.



"SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ DE HAYATA GEÇİRDİK"



Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu da Türk Telekom'un bilişim alanındaki çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri de hayata geçirdiğini ifade ederek, söz konusu projeler hakkında bilgi verdi.



Ülkede fırsat eşitliği yaratmak istediklerini dile getiren Kutlu, bilişim alanındaki imkanları ülkenin her yerine getirmeyi hedeflediklerini anlattı.



Kutlu, Bakan Arslan tarafından açıklanan ucuz internet projesiyle de her vatandaşa interneti ulaştırmaya adım adım yaklaştıklarını kaydetti.



"2017'DE 30 BİN KİŞİYE BİLGİSAYAR ÖĞRETMEYİ HEDEFLİYORUZ"



İnternetle Hayat Kolay projesi kapsamında Kars ve çevresinde eğitim veren gönüllülerinden Şengül Bayık da proje çerçevesinde bugüne kadar 35 yaş üstü 23 bin kişiye bilgisayar kullanmayı öğrettiklerini belirterek, hedeflerinin yıl sonuna kadar 30 bin kişiye ulaşmak olduğunu vurguladı.



Katılımcılardan 66 yaşındaki ev hanımı Fatma Özcan ise gurbetteki çocuklarıyla konuşmak için interneti kullanmayı öğrendiğini söyledi.



ÇOK GENİŞ BİR KİTLE DİJİTAL DÜNYAYA KAZANDIRILDI



Türk Telekom’un internet eğitimleri, bugüne kadar ev hanımlarından emeklilere, muhtarlardan denetim serbestliği olan mahkumlara, işitme ve bedensel engellilere kadar, çok geniş bir kitleyi dijital dünyaya kazandırdı.



Proje kapsamındaki eğitimlerin video halinde internet ortamına taşınmasıyla birlikte söz konusu çalışmalar, ücretsiz ve operatör bağımsız olarak mobil uygulama ve web sitesi üzerinden tüm vatandaşların kullanımına sunuldu.



Ayrıca, mobil uygulamada görme engellilere internet okur yazarlığını anlatan özel içerikler de bulunuyor. Tüm uygulama, görme engellilerin kullandığı ekran okuyucu programlar için de erişilebilir hale getirildi.