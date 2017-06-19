2 metrekarelik arsa kavgası: 2 ölü

Adana'da komşu iki aile üyelerinin, evlerinin arasındaki 2 metrekarelik bölüme duvar örme meselesinden çıkan bıçaklı kavgasında baba ile oğlu öldü.

Adana'da komşu iki aile evlerinin, evlerinin arasındaki 2 metrekarelik bölüme duvar örme konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan bıçaklı kavgasında baba-oğul yaşamını yitirdi.



İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde İslam Alçelik ve oğlu Yusuf Alçelik, evlerinin arasından geçen 2 metrekarelik arsaya duvar örmek isteyen komşuları Mehmet Ö. ve oğlu Turgay Ö. ile sokakta tartıştı.



Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada İslam Alçelik ve oğlu Yusuf Alçelik yaralandı.



Ağır yaralan baba-oğul, komşuları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. İslam ve Yusuf Alçelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Olayı haber alan polis ekipleri, kavgaya karışan Mehmet Ö. ve oğlu Turgay Ö'yü gözaltına aldı.



Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılardan Mehmet Ö'nün ilk ifadesinde, kavgada bıçağı kendisinin kullandığını söylediği ileri sürüldü.



ZANLILARIN EVİ ATEŞE VERİLDİ



Olay yerindeki incelemelerini tamamlayıp ayrılan güvenlik güçleri, zanlılara ait iki katlı evin ateşe verildiği ihbarını aldı.







Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.



Yangının kontrol altına alınmasının ardından kundaklama olayını gerçekleştirenlerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



