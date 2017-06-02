2 Haziran 2017 gündeminde neler var?

2 Haziran 2017 gündem özeti şöyle;





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Reşit Rey Konser Salonu Fuayesi'nde Uluslararası Hilye-i Şerif Yarışması Ödül Töreni ve Uluslararası Hüsn-i Hat ve Hilye-i Şerif Sempozyumu ile Okçular Vakfı'nda düzenlenecek Palet İlkokulu 2016-2017 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni ve İftar Programı'na katılacak.



2- Başbakan Binali Yıldırım, Resmi Konut'ta BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek, Çankaya Köşkü'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılacak, bakan yardımcıları ve bakanlık müsteşarlarıyla iftarda bir araya gelecek.



3- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Başbakan Bahıtcan Sagintayev ile görüşecek.



Türkeş, ülkede faaliyet gösteren Türk kuruluşlarını ziyaret edecek.



4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Şehit Piyade Albay Oğuzhan Küçükdemirkol'un cenaze töreni ile Ortahisar Belediyesi ve Kaymakamlık binasının temel atma törenine iştirak edecek, Trabzon Forum AVM önünde açılacak 1001 İcat Sergisi'ni ziyaret edecek, “Gaziosmanpaşa’dan Trabzon’a Kardeşlik İftarı” programına katılacak.



5- TÜİK, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin işgücü maliyet endeksini açıklayacak.



6- Avrupa Birliği-Çin Zirvesi'nde ikili ilişkiler, ticaret, savunma, göç ve iklim değişikliği konuları ele alınacak.



7- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.



8- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.



9- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



10- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İslam ülkeleri büyükelçileriyle geleneksel iftar yemeğinde bir araya gelecek.



11- Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Pilot Kurmay Albay Gökhan Peker'in cenazesi, Çatalca Nakkaş Köyü Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.



12- Spor Toto Süper Lig'de sezonun 34. ve son haftası, Gençlerbirliği-Kasımpaşa, Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor, Antalyaspor-Gaziantepspor maçlarıyla başlayacak.



13- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe'yi konuk edecek.