2 bin rakımda gözlem şenliği

Antalya'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin 2 bin rakımlı Saklıkent'teki yerleşkesinde düzenlenen Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliğine, kurayla belirlenen 347 kişi katılıyor.



Yerleşkede çadır kuran katılımcılar, teleskop ve çıplak gözle gökyüzünü gözlemliyor.



TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saklıkent'te gece saatlerinde Samanyolu'nun bile çıplak gözle görülebildiğini söyledi.



Şenlik tarihinin her yıl değiştiğini, bazı özel gökyüzü olaylarının gerçekleşeceği zamanları tercih ettiklerini belirten Ergin, "Bu sene kimisi Satürn'ün halkalarını, kimisi Ay üzerindeki güzel şeyleri görecekler. Yıldız yağmuru zaten her yıl olan bir şey. Buraya gelen insanların bir gökyüzü etkileşimi görmeden gitmeyeceğini düşünüyorum. 20 yıldır da bu konuda yanılmadık." dedi.



Etkinliğe katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin katılımcılarla fotoğraf çektirdi.Etkinliğe katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin katılımcılarla fotoğraf çektirdi.



ROKET ETKİNLİĞİ İPTAL



Ergin, şenlik kapsamında yapılması planlanan roket etkinliğini, bununla ilgilenen TÜBİTAK görevlisinin evinde ailesiyle birlikte roket deneyi yaptığı sırada meydana gelen patlama nedeniyle, yanlış bir imaj oluşmaması ve tehlikeli bir şey olarak algılanmaması için iptal ettiklerini bildirdi.



Roket etkinliğinin gelecek yıllarda devam edeceğini belirten Ergin, "Bugüne kadar bu şenlik kapsamında emniyetli ve güzel bir şekilde bunu yaptık. Yeryüzünden bir cismin gökyüzüne doğru 5-10 metre de olsa havalanması insanlara güzel şeyler kazandırıyor. Bundan sonra da devam edeceğiz." dedi.



TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Halil Kırbıyık da şöyle konuştu:



"Şenliğimizde, bütün gelenlere genel astronomi bilgileri aktaracağız. Öğrencilere ve gençlere yönelik atölyeler var. Çocuklara yönelik astranomiyle ilgili resim yarışmaları yapacağız. Çocuklarımızı astronomiye ısındırmaya çalışıyoruz. Bunun dışında hocalarımız, katılımcıların sorularını yanıtlıyorlar. Onlarla tartışabiliyorlar. 3 gün boyunca alana kurduğumuz teleskoplarla bu dönemde görülebilen gök cisimlerine bakacaklar. Jüpiter, Satürn'ün halkaları ve diğer gök cisimlerini görecekler."



Şenlik, 30 Temmuz'da sona erecek.