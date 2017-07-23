2 bin 700 yıllık kuyudan halen su çıkıyor

Helenistik döneminin en önemli antik liman kentlerinden Parion'da ortaya çıkarılan 9 kuyudan birisinde halen su bulunuyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyü yakınında yer alan Helenistik döneminin önemli antik liman kenti olan, yaklaşık 2 bin 700 yıllık tarihe sahip Parion'da yer alan kuyudan halen su çıkıyor.



Parion Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüttükleri çalışmalarda, her kazı döneminde yeni bilgi, bulgu ve verilere ulaştıklarını söyledi.



Keleş, antik kentte yapılan kazı çalışmalarında 9 kuyu bulduklarını ifade ederek, özellikle kentin merkezindeki yaklaşık 2 bin 700 yıllık bir tarihi bulunan kuyuda halen su bulunduğuna dikkati çekti.



Kuyunun üzerindeki yazılardan suyun o dönemde de kullanıldığının anlaşıldığını vurgulayan Keleş, şöyle konuştu:



"15 metrelik bir su kuyusu. Aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen halen su çıkıyor. Su, günümüz insanında olduğu gibi antik çağlarda da çok önemli bir konu. Parion, bizim antik kaynaklardan ve buraya gelen gezginlerin yazılı eserlerinden öğrendiğimize göre su sıkıntısı olan bir kent. İçinde bulunduğu Kemer köyü de zaten ismini su kemerinden alıyor. Bu kentin su sorununu, su kemerleriyle ve kentin değişik noktalarında oluşturulan kuyularla aşmaya çalışmışlar. Parion Antik Kenti'nde bizim şu ana kadar tespit edebildiğimiz 9 su kuyusu var. Ama içinde su bulunan sadece kentin merkezindeki bu kuyu.



Kuyunun içinde binlerce yıldır su bitmemiş, halen daha hizmet verebilen bir kuyu. Bugün biz buradan su içiyoruz, binlerce yıl önce de antik çağlarda yaşamış insanlar da buradan su içiyordu."



"ANTİK KAYNAKLARA GÖRE ŞİFALI"

Keleş, kuyudaki suyla ilgili antik kaynaklarda bazı bilgilere ulaştıklarını vurgulayarak, "Antik kaynaklarda, o dönemde bu antik kentteki bir ailenin, yılan zehiri kullanarak hastalıkları iyileştirdiğinden de bahsediliyor. Kaynaklarda kuyudaki suyun, şifalı olduğu, cilde ve mide rahatsızlıklarına iyi geldiği, güzelleştirdiği belirtiliyor. Dolayısıyla bu kaynak, Parion Antik Kenti ve bölge için önemli bir buluntu." dedi.



Antik kaynaklarda yaklaşık 2 bin 700 yıl önce bölgede yaşayan kadınların güzelliklerine de vurgu yapıldığını dile getiren Keleş, "Antik dönem kadınlarının güzellikleri, bu şifalı olduğu belirtilen suyla ilgili olabilir. Antropolojik çalışmalar ileride bize bu konuda rahatlıkla daha net sonuç verebilecektir." ifadelerini kullandı.



Keleş, kuyudan tulumba vasıtasıyla su çıkardıklarını belirterek, özellikle kazı sırasında sıcaktan bunaldıklarında kuyudaki soğuk su sayesinde serinlediklerini söyledi.