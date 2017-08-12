Süphan Dağı'nda 2 bin 500 metrede çadır kent kuruldu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde başlayan Süphan Dağı Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında Süphan Dağı'nda 2 bin 500 metre rakımda çadır kent kuruldu.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen, "Süphan Dağı Kültür ve Spor Şenlikleri" kapsamında Süphan Dağı'nda 2 bin 500 metre rakımda çadır kent kuruldu.



Van Gölü Su Sporları etkinliklerinin ardından Adilcevaz Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan araçlarla 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'nın 2 bin 500 rakımına kurulan çadır kente hareket edildi.



Çadır kentte bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Adilcevaz Belediyesi ve Kaymakamlığı tarafından ilki organize edilen "Süphan Dağı Kültür ve Spor Şenlikleri"nin muhteşem bir tanıtıma vesile olduğunu söyledi.



Misafirlerin Adilcevaz'da turizmin her yönünü bulduğunu ifade eden Demiröz, "Van Gölü içerisinde su kayağı tesisi bölgenin en önemli turizm atağıdır. Ayrıca göl içerisinde istediğiniz sporları yapma imkanına sahipsiniz. Plaj futbolu Adilcevaz etabı gene burada yapılıyor. Hepsinden önemlisi Süphan Dağı'nın 2 bin 500 metresine araçlarla çıkma imkanına sahip olduk. Burada kurulan çadır kentte vatandaşlarımız gece konaklayacaklar ve 130 kişilik bir dağcı ekibi Süphan Dağı'na zirve tırmanışı yapacak. Bizim üzerimize düşen bu festivali geliştirmek ve ilçenin turizm potansiyelini zirveye taşımaktır." dedi.



Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ise Bitlis'e yakışır bir program düzenlediklerini belirterek, "Adilcevaz tarihiyle, doğasıyla, turizmiyle bölgenin parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. SUKAY Parkı, Van Gölü Su Sporları, Süphan Dağı ve bir çok etkinlikle festivalimiz renkli görüntülere sahne oluyor. Dağcı ekipleri Süphan Dağı'nda zirve tırmanışı yapacak. Deniz severler belediye plajında Van gölünün keyfini sürecekler. Çok güzel bir etkinliklik oldu. Bu tür programların sayısını artırarak ilçelerimizin tanıtımını daha fazla yapacağız." diye konuştu.



Programa Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, AK Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) ve EREN Holding Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Ahmet Eren, BETAV yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.