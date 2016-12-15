2 bin 284 Halepli kuşatma bölgesinden çıkarıldı

Suriye'de ikinci tahliye konvoyu batı Halep kırsalına ulaştı.

Suriye'de İran komutasındaki Şii milisler ve rejim ordusunun kuşatmasındaki doğu Halep'ten çıkan ikinci tahliye konvoyu, muhaliflerin kontrolündeki batı Halep kırsalına vardı. Tahliye edilenlerin sivil ve muhaliflerin sayısı 2 bin 284'e ulaştı.



Halep'teki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, 16 otobüs, 5 Suriye Kızılayı aracı ve 11 minibüs, doğu Halep'ten yola çıkarak, Ramuse semtinde rejimin kontrol noktasından geçti. Ardından Raşidin semtine ilerleyen konvoy, muhaliflerin kontrolündeki batı Halep bölgesine geldi.



2 BİN 284 HALEPLİ KUŞATMA BÖLGESİNDEN ÇIKARILDI



577'si erkek, 320'i kadın ve 301'i çocuk olmak üzere bin 198 Halepliyi taşıyan ikinci tahliye konvoyu, Türkiye sınırında bulunan ve muhaliflerin kontrol ettiği İdlib iline yol alıyor.



Konvoydaki grupta, 12 yaralının bulunduğu öğrenildi.



Tahliye edilen ilk konvoyla birlikte toplam 2 bin 284 Halepli, güvenli şekilde kuşatma bölgesinden çıkarılmış oldu.

ÜÇÜNCÜ KONVOY İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR



Bu arada, üçüncü konvoyun hareketi için hazırlıklar sürüyor.



İlk konvoyun kuşatma altındaki bölgeden çıkışını engellemek isteyen İranlı General Seyid Cevad'ın komuta ettiği milis güçler, sivillere ve muhaliflerin kontrolündeki bölgelere saldırarak süreci defalarca sabote etmeye çalışmıştı.



Ateşkes ve tahliye süreci, Türkiye ve Rusya arasında gerçekleşen yoğun görüşmeler neticesinde başlamıştı.

Kaynak: AA