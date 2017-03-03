2 ayda 267 bin 984 kişi istihdam edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, 1 Ocak-28 Şubat arasında toplam istihdam sayısının 267 bin 984 olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürleri İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, temel hedeflerinin, bir taraftan daha güçlü bir istihdam yapısı oluşturabilmek, diğer yandan ise istihdamda olanların hak ve hukukunu daha iyi bir noktaya ulaştırabilmek, çalışan ile çalıştıran arasındaki hukuku daha sağlıklı bir sürece taşıyabilmek olduğunu söyledi.



Bakanlık ve hükümet olarak bu duruma karşı çalışma hayatında "Milli Seferberlik Eylem Planı"nı açıkladıklarını belirten Müezzinoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Yaptığımız istişare ve çalışmalar sonrasında 2 milyon kişilik istihdam hedefini koyduk. 28 Şubat sonu itibariyle rakamlarımızı netleştirdik. 1 Ocak-28 Şubat arasında toplam istihdam sayısı 267 bin 984. Bu beklediğimizden daha iyi bir rakam. Bu rakamın yüzde 32'si de kadın istihdamıdır. Yıl sonu itibariyle işsizlik rakamlarını mutlaka ama mutlaka yüzde 10'ların altına indireceğiz. Yüzde 10'un altına indirmek görevimiz, yüzde 9'un altına indirmek ise başarımız olacaktır. Kamuya alınanlar yani öğretmen, hemşire bu kapsamda değil, yalnız özel iş yerlerinde 4/A kapsamında çalışan sigortalıları ifade ediyor. Artı istihdamın teşviklerinden yararlanıp yararlanamayacağını işverenimiz bilmeyebilir. Pazartesiden itibaren internet üzerinden hangilerinde üye işveren teşviklerden yararlanabilecek, hangilerinden yararlanamayacak görülebilir."

"MEDENİYİM DİYEN ÜLKE İKİ BAKANIMIZIN PROGRAMLARINI İPTAL EDİYOR"



Bakan Müezzinoğlu, Almanya'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin programlarının yasaklanmasına tepki gösterdi.



Bakan Müezzinoğlu, sözlerine şöyle devam etti:



"Medeniyim diyen, demokratım diyen, hukuk devletiyim diyen o ülke dün iki bakanımızın izinli programlarını iptal ediyor. Arkadaşlar bunlar ikiyüzlü değil, bunlar çok yüzlü. Türkiye'ye bir oyun, bir tuzak varsa onlar oradalar. Bir taraftan mecbur kalıp bunlar 'terör örgütü' derler, diğer taraftan o terör örgütüne arka plandan her türlü desteği yaparlar. Bu terör örgütü o ülkede salon toplantısı yapıyor mu? Yapıyor. Para topluyor mu? Topluyor. Silah buluyor mu? Buluyor. 15 Temmuz'a kadar gelen süreçte baktılar ki millet desteğini çekmiyor ve siyasi istikrardan vazgeçmiyor. Ekonomik istikrarı da bozamadılar. 17-25 Aralık hain tuzak ve iftiralarla girişimde bulundular. 15 Temmuz'da tanklarla, uçaklarla bu milleti ezip geçelim dediler, geçemediler. Bu millet asil, bu millet ferasetli."

AYDA 53 LİRA İLE GENEL SAĞLIK SİGORTASI



Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinde yapılan son düzenleme hakkında da bilgi veren Bakan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:



"GSS kapsamı dışında kalan ne kadar vatandaşımız varsa ayda 53 lira ile GSS kapsamı içerisine girecek. 53 liraya, aile düzeyinde GSS kapsamına girecek. Borçlu olanlar da eski prim üzerinden değil, 53 lira üzerinden, faizsiz olarak borçlarını ödeyecekler. Bu 53 lirayı ödeyemeyenler ise gelir testine gidecek. Onların primlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı karşılayacak. Bu sosyal devletin gereğidir."