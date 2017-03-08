2 ayda 100 bin yeni istihdam oluşturulacak

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Çağlar, istihdam seferberliği kapsamında İTO üyelerinin 2 ayda 100 binin üzerinde yeni istihdam oluşturmasının beklendiğini bildirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının ilk ayında İTO Meclis ve Meslek Komitesi üyesi 294 firmanın, 2 bin 326 kişiyi işe aldığını söyledi.



İstihdam seferberliğinde İstanbul'un tamamı için de yeni istihdam rakamlarının çeşitli kurumlardan kendilerine gelmeye başladığını ifade eden Çağlar, ocak ayında 50 binden fazla yeni istihdam sağlandığını belirtti.



100 BİN KİŞİYE DAHA İSTİHDAM MÜJDESİ



Çağlar, şubat ayında ise bu ivmenin devam edeceğini düşündüklerini belirterek, "Bize gelen bilgilere göre, şubattaki yeni işe alımlarla birlikte 2 aylık ilave istihdam 100 bin kişinin üzerine çıkacak." dedi.



İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE TAM DESTEK



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 7 Şubat'ta düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası'na katılarak istihdam seferberliği başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeniden kolları sıvama zamanıdır. Bugün burada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin tüm üyeleri nezdinde yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz. Bu defa inşallah, 2010-2011 yılındaki rekoru da geride bırakacak bir sonuç elde edeceğiz, ben buna inanıyorum." demişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği kısa süre içerisinde iş dünyasında karşılık buldu. Erdoğan'ın çağrısının ardından iş dünyası ve sivil toplum örgütleri istihdam seferberliğine destek için kolları sıvadı. Ülkenin dört bir yanındaki STK'lar tarafından ilave istihdama ilişkin açıklamalar geldi.