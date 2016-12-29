2. Abdülhamid bilime destek verdi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü ErdöI, 2. Abdülhamid'in kuduz aşısını bularak milyonlarca kişinin hayatını kurtaran Pasteur'e, çalışmaları için 10 bin frank ile Mecidiye Nişanı verdiğini söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yaptığı yazılı açıklamada, 2. Abdülhamid Han'ın saltanatından geriye yaklaşık bin 552 eser kaldığını ifade etti.



Erdöl, şu anda ismi Sağlık Bilimleri Üniversitesi olan zamanın Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane külliyesini yaptıran 2. Abdülhamid Han'ın, kuduz aşısını bulan Louis Pasteur'e, kendi istihkakından ayırarak, 10 bin frank ve en önemli Osmanlı nişanlarından olan Mecidiye Nişanı'nı verdiğini aktardı.



Sultan 2. Abdülhamid Han'ın, aynı zamanda Pasteur'e yetiştirmesi için öğrenci gönderdiğini de belirten Erdöl, şunları kaydetti:



"Kuduz aşısının bulunmasından sadece 3 yıl sonra da İstanbul'da aşı üretilmeye başlanmıştır. Bu durum, bilim insanlarımız tarafından daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı. Osmanlı arşivlerinde yaptığımız araştırmalarda, 2. Abdülhamid Han'ın, Pasteur'ün ölümünden sonra adını yaşatmak için yapılacak heykeli için de bin frank yardım yaptığını kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Sultan 2. Abdülhamid'in bilime ve bilim insanına verdiği önemi biliyorduk. Bu belge sayesinde, güzel sanatlara olan ilgisini de bir kez daha teyit etmiş olduk."



SADRAZAMLIK KALEMİNDEN HEYKELE YARDIM YAZISI



Dönemin Sadrazam kalemi tarafından 16 Haziran 1896'da, Maliye Nezaretine Pasteur'un heykeline 1.000 franklık yardım gönderilmesine ilişkin olur yazısında, şu satırların yer aldığı ifade edildi:



"Şura-yı Devlet Dahiliye Dairesinin 854 numaralı mazbatasının kopyasıdır. Maliye Nezaretinin Şura-yı Devlet'e havale buyrulan 28 Mayıs 1896 tarihli ve 349 numaralı tezkeresi Dahiliye Dairesinde okundu. Açıklamasında insanlığa olan hizmeti ve özellikle Osmanlı ülkesinde ipek böceği yetiştirmek usulünü ıslah yolunda gösterdiği yardımları açık olan müteveffa Pasteur'ün adını yaşatmak için Fransa'da dikilecek heykelin masraflarına Düyun-ı Umumiye İdaresinin katılması hakkında bu konuda kurulan heyet tarafından yapılacak başvuru sebebiyle 1.000 franklık bir yardım gönderilmesine izin verilmesi müdürlükten verilen yazıda tavsiye olunduğu. Pasteur sebebiyle edinilen büyük istifadeye nazaran böyle bir yardım gönderilmesi hususunda idarece izlenecek hareketin Osmanlı Hükümetince takdir edilip tensip buyrulacağına olan güvenle Meclisçe yapılan teklif muvafık görüldüğü Düyun-ı Umumiye İdaresinden tezkere ile bildirildiğinden bahisle keyfiyete izin verilmiş ve bildirilen durum uygun bulunmuş olduğundan gereğinin yapılması Nezarete havalesi ifade edildi."