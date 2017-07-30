1957 model hurda aracı bu hale getirdi

Mersin'de, klasik araç meraklısı Ergenç, 1957 model International Harvester A110 Stepside'ı, 100 bin lira harcayıp orijinaline yakın hale getirdi.

Mersin'de yaşayan ve çocukluğundan bu yana klasik araçlara hayranlık duyan 35 yaşındaki Murat Ergenç, İstanbul'daki bir yakınında 1957 model International Harvester A110 Stepside model araç bulunduğunu öğrendi.



Yaklaşık 15 yıldır kullanılmadığı için hurdaya çıkan aracı almaya karar veren Ergenç, 1959'da Türkiye'ye giren ve uzun yıllar kullanılan klasik aracı çekici yardımıyla Mersin'e getirdi.



Ergenç, aracı eski günlerine döndürebilmek için tamircisiyle hummalı bir çalışma içerisine girdi. İlk olarak aracın tüm parçalarını söken Ergenç, yaklaşık 2,5 yıl süren çalışma sonunda 100 bin lira harcayarak arabayı ilk haline yakın bir duruma getirdi.



Ergenç, özellikle Amerikan klasik araçlarına ilgisi olduğunu söyledi.



Daha öncede bir klasik araç alıp sattığını anlatan Ergenç, "Bu araç 15 yıl boyunca İstanbul'da atıl kaldığı için tabanı bile yoktu." dedi.



"TÜRKİYE'DE BİR TANE DAHA VAR"



Aracın, klasik araba tutkunları için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Ergenç, şöyle konuştu:



"Aracım 1957 International Harvester A110 Stepside dediğimiz model. Türkiye'de bu araçtan bir tane daha var. Başka da bu kondisyonda yok ancak hurdasını bulabilirsiniz. Hatta Amerika'da bile 3-5 tane bu model ve kasadan var. Bu araçlardan çok kalmadı. 8 silindir motoru var. Otomatik vites ve hidrolik direksiyon. Yaklaşık 200 beygir gücünde. Aracı Mersin'de sıfırdan yaptık diyebiliriz. Yapımı yaklaşık 2,5 yıl sürdü. İlk 2 yıl burada, 6 ay da Adana'da motor bakımı yapıldı. Aracı komple söktük. Söktüğümüz zaman gördük ki aracın tabanı bile yok. Tamamen boyandı, sıfırlandı. Bunun için 100 bin lira para harcadım."



Aracı satmayı düşünmediğini ifade eden Ergenç, araca vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini ve en çok yakıt tüketimi ile yaşını merak ettiğini anlattı.