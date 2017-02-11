"1915 Çanakkale Köprüsü"ne doğru

Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü olma özelliğini taşıyacak "1915 Çanakkale Köprüsü" için bölgede inceleme çalışması yapıldı.

Alınan bilgiye göre, 26 Ocak'ta ihalesi gerçekleştirilen köprü, Çanakkale Boğazı'nın ilk, Marmara Bölgesi'nin de 5. asma köprüsü olacak.



Köprünün yapılacağı bölgeye gelen Karayolları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bursa Bölge Müdürü Murat Gönenli, Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Sezgin Küçükbekir, Kamulaştırma Baş Mühendisi Yusuf Piri, karasal alanda incelemelerde bulundu.



İnceleme heyeti daha sonra Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile görüştü.



Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köprünün temelinin atılacağı 18 Mart tarihine adım adım yaklaşıldığını söyledi.



Gelecek hafta içerisinde köprünün ihalesini alan firmanın açıklanacağını tahmin ettiklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:



"Karayolları Genel Müdürlüğünden gelen heyet ile 18 Mart tarihinde temeli atılacak olan köprünün ön görüşmelerini yaptık. 'Hangi kurum hangi işleri yapacak valilik, belediye, karayolları ve diğer kurumlar aramızdaki paylaşımlar neler olacak? Bunlar görüşüldü. Birkaç gün sonra tekrar bir araya gelerek daha detaylı görüşme yapılacak, ardından bu doğrultuda çalışmalara başlanacak. Temel atma törenini nerede yapacağız, hangi alanda törenler yapılacak onları belirledik."