19. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 19. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:



28 OCAK CUMARTESİ:



16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu



19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler



19.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık



29 OCAK PAZAR:



13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Serkan Çınar



15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Halis Özkahya



16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor: Ümit Öztürk



19.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan



30 OCAK PAZARTESİ:



20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya



20.00 Adanaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım