19 Eylül Gaziler Günü

Emniyet Genel Müdürü Altınok: Türk milleti, uğruna gözünü kırpmadan canını feda edecek yiğit evlatları sayesinde sonsuza dek var olacaktır.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Türk milletinin, uğruna gözünü kırpmadan canını feda edecek yiğit evlatları sayesinde sonsuza dek var olacağını belirterek, "Trablus'ta, Sakarya'da, yakın tarihimizde Kıbrıs'ta tüm dünyaya haykırılan bu gerçek, 15 Temmuz 2016'da kazanılan demokrasi zaferimizle taçlandırılmıştır." ifadesini kullandı.



Altınok, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazilerin Anadolu coğrafyasının vatan olarak kalmasında kanlarıyla tarihin altın sayfalarına kahramanlık destanı yazdığını, onları minnet ve şükranla andığını ifade etti.



Türk milletinin yüzyıllardır iç ve dış birçok tehdide maruz kaldığını vurgulayan Altınok, şunları kaydetti:



"Türk milleti, uğruna gözünü kırpmadan canını feda edecek yiğit evlatları sayesinde sonsuza dek var olacaktır. Trablus'ta, Sakarya'da, yakın tarihimizde Kıbrıs'ta tüm dünyaya haykırılan bu gerçek, 15 Temmuz 2016'da kazanılan demokrasi zaferimizle taçlandırılmıştır. Ay yıldızlı bayrağın ilelebet dalgalanacağından, vatanımıza sahip çıkacağımızdan ve demokrasimizden asla ödün vermeyeceğimizden emin olunmasını bir kez daha büyük bir kararlılıkla ifade etmek isterim. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimize Allah'tan rahmet, halen hayatta olan gazilerimize acil şifalar dilerim."