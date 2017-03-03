180'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde dün öğleden sonra meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları aralıklarla devam ediyor.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 14.07'de merkez üssü Samsat ilçesi olan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından 180'i aşkın artçı sarsıntı kaydedildi.



Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Kahramanmaraş gibi civar illerden de hissedilen depremden sonra saat 14.16'da 4,2 ve 20,03'de ise 4,0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi.



Kısa aralıklarla gerçekleşen sarsıntıların büyüklüğü 4 ile 1 arasında değişiklik gösterdi.



Son olarak saat 09.39'da 2,6 büyüklüğündeki artçı sarsıntıyla son 20 saatte merkez üssü Samsat olan 180'i aşkın artçı sarsıntı yaşandı.