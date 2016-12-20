18 kişilik Rus ekip Ankara'da

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin süreci Türk yetkililerle birlikte yürütmek üzere, yaklaşık 18 kişiden oluşan bir heyet Ankara'ya geldi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin süreci Türk yetkililerle birlikte yürütmek üzere, yaklaşık 18 kişiden oluşan bir heyet Ankara'ya geldi.



Rusya'dan gelen ve Esenboğa Havalimanı'na inen uçakta, bir savcı, iki güvenlik ateşesi, Acil Durum Bakanlığı yetkilileri, adli tıp yetkilileri ve psikologlardan oluşan yaklaşık 18 kişi olduğu öğrenildi.



Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen fotoğraf sergisinde, açılış konuşmasını yaptığı sırada, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma sürecini Türk yetkililerle birlikte yürütecek.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin arasında dün yapılan telefon görüşmesinde, Karlov'un cenazesinin Rusya'dan gönderilecek uçakla aldırılması ve soruşturmanın müşterek yürütülmesinde iki ülkenin mutabık kaldığı açıklanmıştı.



ÇAĞDAŞ SANATLAR MERKEZİ'NDE İNCELEME YAPTILAR



Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin süreci Türk yetkililerle yürütmek üzere Rusya tarafından gönderilen 18 kişilik heyetten bazı üyeler, olayın yaşandığı Çağdaş Sanatlar Merkezine gelerek, incelemelerde bulundu.



Savcı, güvenlik ataşesi, Acil Durum Bakanlığı yetkilileri, adli tıp yetkilileri ve psikologlardan oluşan Rus heyetinden bazı yetkililer, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü sanat merkezine saat 14.00'te ulaştı.



Sanat merkezine Rus heyet ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığından olay yeri inceleme ekipleri de girdi.



Rus heyetinden bazı yetkililerin Büyükelçi Karlov'un, bir kısmının saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumunda kaldığı, diğer heyet üyelerinin olay yerine geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA