17 Temmuz 2017 gündeminde neler var?

17 Temmuz 2017 gündem özeti şöyle;





1- Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.



2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın ve Ankara sivil toplum kuruluşlarından oluşan heyeti kabul edecek.



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya'da Valiliği ziyaret edecek, partisinin eski Akçadağ İlçe Başkanı Vahap Yücekaya'nin cenaze törenine katılacak.



- 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini de ziyaret edecek Çalık, yapımı devam eden yatırım alanlarında incelemelerde bulunacak.



2- Meclis Genel Kurulunda, BM geçici görev gücü bünyesinde TSK'nın UNIFIL harekatına iştiraki ile BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında TSK'nın görev alması için hükümete verilen izin süresinin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkereleri görüşülecek.



3- TBMM Anayasa Komisyonunda, Meclis İçtüzüğü değişiklik teklifi ele alınacak.



EKONOMİ



1- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ankara'da "Ekonomik Gelişmeler ve Ocak-Haziran 2017 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri" konulu basın toplantısı düzenleyecek.



2- TÜİK, nisan ayı iş gücü istatistiklerini açıklayacak.



3- Hazine Müsteşarlığınca 13 ay ve 7 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenlenecek.



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.



2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.



SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları öncesi Sheraton Hotel'de basın toplantısı düzenleyecek.



2- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapacağı antrenmanla başlayacak.