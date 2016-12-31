160 hasta tedavi için Türkiye'ye getirildi

Türkiye ve Yemen arasındaki mutabakat kapsamında, 160 Yemenli hasta ve 54 refakatçi, özel uçakla Türkiye'ye getirildi. Hastaların tedavilerine Afyonkarahisar'da başlandı.

Türkiye ile Yemen arasındaki mutabakat kapsamında, aralarında çocuk ve kadınlarında olduğu 160 Yemenli hasta ile 54 refakatçi, tedavi için Türkiye'ye getirildi.



Kiralanan özel uçakla Yemen'in Aden şehrinden Türkiye'ye nakledilecek hasta ve refakatçiler, Kütahya Zafer Havalimanı'nda Vali Ahmet Hamdi Nayir, Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ömer Güner ve Yemen Ankara Büyükelçisi Abdullah Ali Fadhel Al Saadi tarafından karşılandı.



YEMEN'DEN 160 HASTA TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ (FOTO GALERİ)



Karşılama anında duygusal anlar yaşanırken, yazlık kıyafetlerle gelen hasta ve refakatçiler uçaktan indiklerinde eksi 10 derece sıcaklıkla karşılaştılar.



Uçaktan indiklerinde soğuk nedeniyle üşüyen hasta ve refakatçilere, AFAD ve sağlık çalışanları kendi üstlerindeki montları giydirdi.



Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ömer Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016'da ihtiyaç sahibi bin 26 yabancı hastanın, Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve üniversite hastanelerinde tedavi altına alındığını hatırlattı.



Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Yemen Taiz Valisi Ali Al-Ma'meri arasında 7 Ekim 2016'da Ankara'da yapılan görüşmede varılan mutabakat üzerine, Yemen'de tedavi imkanı bulamayan Taizli hastaların Türkiye'de tedavi edilmeleri kararlaştırıldığını aktaran Güner, şöyle konuştu:



"Anlaşma kapsamında, 160 Taizli hasta ve 53 refakatçi Kütahya Zafer Havalimanı'na iniş yaptı. Tedavileri Afyonkarahisar'da yapılacak. İnsanı yardım kapsamında dünyada en cömert ülkeyiz. Dünyanın değişik yerlerinde ihtiyacı olan insanlara kucak açmış ülkeyiz. Gelen hastalara kapılarımızı kapatamazdık. Bu insanları kardeşlerimiz olarak görüyoruz. İnşallah bu kardeşlerimizi önümüzdeki günlerde tedavi olmuş olarak kendi ülkelerine göndereceğiz."



Ankara Büyükelçisi Abdullah Ali Fadhel Al Saadi de başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve katkıları bulunan herkese teşekkür ederek, Türkiye'nin bu davranışının Yemen halkı tarafından takdir edildiğini dile getirdi.



Aralarında çocukların da bulunduğu Yemenli hastalar, "Türkiye büyük bir devlet. Bizi tedavi için Türkiye'ye getiren başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederiz. İnşallah şifa bulmuş olarak ülkemize döneceğiz." ifadelerini kullandı.



Hasta ve refakatçiler, yurda giriş işlemlerinin tamamlanmasının ardından ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine nakledildi.



TEDAVİLERİNE BAŞLANDI



Yemen'in Aden kentinden Kütahya Zafer Havalimanı'na özel uçakla nakledilen 160 hasta ve 54 refakatçi, sağlık durumlarına göre ambulans ya da otobüslere alınarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirildi.



Hasta ve refakatçiler, hastanede kendileri için önceden belirlenen odalara yerleştirildi.



Gönüllü tercümanlar aracılığıyla iletişim kurularak ihtiyaçları belirlenen ve yemek verilen hastaların ilk muayeneleri odalarında doktorlar tarafından yapıldı.



Daha önce midesinden ameliyat edilen ve rahatsızlığı süren 3 yaşındaki Jana Mohammed de Genel Cerrahi Servisinde bir odaya alındı.



İlk muayenesi yapılan çocuğun refakatçisi Yaqop Almashwali, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Bizi tedavi için Türkiye'ye getiren başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederiz." dedi.



GAZZELİ HASTALAR DA AFYONKARAHİSAR'DA TEDAVİ EDİLMİŞTİ



Hastalara eşlik eden Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) Uluslararası İlişkiler ve Acil Hizmetler Daire Başkanı Muhammed Bayram ise Sağlık Bakanlığı ve hastane yönetiminin iki gündür Yemenli hastalar için çok titiz bir çalışma yürüttüğünü bildirdi.



Yemenliler için daha önce Gazzeli hastaların da tedavi edildiği Afyonkarahisar'ı tercih ettiklerini belirten Bayram, şöyle konuştu:



"Dünyada nerede mazlum varsa kafasını kaldırdığı zaman çok şükür Türkiye'yi görüyor, Bir Türk'ü görüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya mazlumlarının sesi olduğuna ve hepsine yardım elini uzattığına her zaman şahit oluyoruz. Yine o operasyonlarımızdan birinde, Yemen'den getirdiğimiz hastaları Afyonkarahisar Devlet Hastanesine yerleştirme kararı aldık. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen operasyonda Gazzeli hastaların tedavilerinde gösterilen başarı ve hastaların üstün memnuniyeti yine Afyonkarahisar Devlet Hastanesini tercih etmemize neden oldu. Sağ olsunlar hem yönetim hem hekim arkadaşlar ısrarla burayı tercih etmemizi istedi. Buradaki hekimlerimizin yeterli olduğunu belirtince bir önceki tecrübelerimizden dolayı buraya getirdik."



Sağlık Bakanlığından üst düzey yetkililerin hastanedeki hazırlıkları bizzat koordine ettiğini anlatan Bayram, kıyafet, seccade, Kur'an-ı Kerim, tespih, temizlik malzemesi gibi her türlü ihtiyaçlarının düşünüldüğünü dile getirdi.



Hasta ve refakatçilere hemen sıcak yemek servisi yapıldığını aktaran Bayram, "Amacımız gelen hastaları rahat ettirmek, birazcık olsun rahatını sağlamak. Zaten çektikleri zulüm onlara yetiyor. İnşallah şifa ile taburcu edip memleketlerine huzur içerisinde göndermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Bayram, hastaların tedavi sürecine ilişkin de bilgi verdi.



İlk tetkiklerin bu gece tamamlanacağını kaydeden Bayram, Afyonkarahisar'da tedavi imkanı olmayanların diğer illerdeki en iyi hastanelere sevk edileceği bilgisini paylaştı.



Bayram, başka illere sevk edilecek hastaların bugün yapılacak toplantıda belirleneceğini sözlerine ekledi.



Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Yemen Taiz Valisi Ali Al-Ma'meri arasında 7 Ekim 2016'da Ankara'da yapılan görüşmede varılan mutabakat üzerine, Yemen'de tedavi imkanı bulamayan Taizli hastaların Türkiye'de tedavi edilmeleri kararlaştırılmıştı.