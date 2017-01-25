Yunuseli Havaalanı 16 yıl sonra yeniden açılıyor

Bursa'da Yenişehir Havalimanı'nın yapılmasının ardından 2001 yılında kapatılan Yunuseli Havaalanı, 1 Şubat'tan itibaren yeniden hizmete açılacak.

Bursa'da Yenişehir Havalimanı'nın yapılmasının ardından 2001 yılında kapatılan Yunuseli Havaalanı, 1 Şubat'tan itibaren yeniden hizmete açılacak.



Bursa Gemlik-İstanbul Haliç seferleri, artık Yunuseli'nden yapılacak. İlk etapta Bursa-İstanbul seferlerinin yapılacağı Yunuseli Havaalanı'nın, kısa sürede gerçekleştirilecek çalışmalarla hem farklı destinasyonlara yönelik seferler hem de uçuş ve havacılık eğitimleriyle, eskisinden daha aktif kullanılması planlanıyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 6 yıldır sürdürülen Yunuseli Havaalanı'nın yeniden uçuşlara açılmasına yönelik çalışmalarda sona gelindi.



Yunuseli Havaalanı'nın ulaşıma açılması için önceki yıllarda imzalanan protokollerin çeşitli nedenlerle askıya alınmasına rağmen süreci takibe devam eden Büyükşehir Belediyesi, son olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden gelen onayın ardından, 1 Şubat'ta Yunuseli Havaalanı'ndan uçuşları başlatma kararı aldı.



Böylelikle Yenişehir Havalimanı'nın açılmasının ardından 2001 yılında kapatılan ve bugüne kadar atıl duran Yunuseli Havaalanı, yeniden aktif olarak kullanılmaya başlanacak.



Gemlik-Haliç arasında sefer yapan, karaya da inme özelliği bulunan BURULAŞ'a ait uçaklar, 1 Şubat Çarşamba gününden itibaren Yunuseli Havaalanı'ndan kalkacak.



Bu arada, Büyükşehir Belediyesince yapılan yolcu bekleme salonu ve hangar inşaatı tamamlanma aşamasına gelirken, BUSKİ ekipleri de gerekli altyapı çalışmalarını bitirdi.



Bakım ünitesi kurmak, uçuş okulu açmak, hangar ve pisti kullanmak gibi taleplerle BURULAŞ'a başvuran 20'nin üzerinde kurum ve kuruluşun müracaatları değerlendiriliyor.



Yunuseli-Haliç arasında hafta içi her gün karşılıklı iki sefer yapılacak. Yolculuk 25 dakika sürecek. Uçak kalkış saatleri Yunuseli'nden 08.45 ve 14.45, Haliç'ten de 09.45 ve 15.45 olacak.

"YUNUSELİ HAVAALANI'NDA SEFERLER BAŞLIYOR"



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Yunuseli Havaalanı'nın da devreye alınmasıyla Bursa'nın aktif çalışan iki havaalanına birden sahip olacağını belirtti.



Bursa'nın 16 yıllık özleminin giderileceğini, hayal olarak görülen bir konuyu daha gerçeğe dönüştürdüklerini vurgulayan Altepe, şunları kaydetti:



''Yunuseli Havaalanı'nda seferler başlıyor. Çok yakında uçuş eğitimleri ve farklı bölgelerle uçuşlarla bu bölge, önemli bir havacılık merkezi haline gelecek. Bursa, İstanbul'un yanı sıra Ege ve Akdeniz'e yaz sezonunda uçuşlarımız olacak. 4 deniz uçağımız var. Bunların karaya da inmesi için gerekli aparatlar monte edildi. İstanbul'da üçüncü havalimanının bitmesiyle buraya da uçuşlar tarifeli olarak başlayabilir. Ancak farklı Anadolu şehirlerine Yunuseli'nden 25-30 kişilik uçaklarla seferleri hızlandırmayı planlıyoruz."