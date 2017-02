Yunuseli Havaalanı'nda 16 yıl aradan sonra ilk uçak seferi yapıldı

Bursa'da, Yenişehir Havalimanı'nın yapılmasının ardından 2001'de kapatılan Yunuseli Havaalanı, 16 yıl aradan sonra yeniden hizmete açıldı.

Yunuseli Havaalanında 16 yıl aradan sonra ilk uçak seferi yapıldı.



Açılışın ardından, Bursa-İstanbul arası mesafeyi 20 dakikaya indirecek uçak seferlerinin ilki de gerçekleştirildi.



İlk etapta Bursa-İstanbul seferlerinin yapılacağı Yunuseli Havaalanı, hem farklı destinasyonlara yönelik seferler hem de uçuş ve havacılık eğitimleriyle eskisinden daha aktif kullanılacak.



Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Yunuseli Havaalanı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, şehir içi ulaşım için her zaman çok çalıştıklarını söyledi.



Kentin erişilebilirliğinin ve İstanbul ile bağlantısının çok önemli olduğunu vurgulayan Altepe, "Bu uçaklarımız düne kadar sadece denizden denize uçuyordu. Çünkü karada yerimiz yoktu. Bu havaalanını bir türlü işletme hattına alamamıştık. Uçaklarımız vardı ama uçamıyorduk. Sahile gitmek zorundaydık. Denizden kalkıp denize iniyorduk." diye konuştu.



İSTANBUL-BURSA 15-20 DAKİKA



Kullanılacak uçakların denizden kalkıp karaya, karadan kalkıp denize de inebildiğini anlatan Altepe, şöyle devam etti:



"Artık havaalanımız açıldı. Bin 400 metre piste inebilen her uçak, buraya inecek ve kalkabilen her uçak, kalkabilecek. Buradan Haliç'e seferleri, yarından itibaren başlatmış oluyoruz. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Uzun yıllar uğraştık, birçok sıkıntı çekildi ama sonunda işlemler bitti. Artık Bursa'nın ekonomisine değer katacak en önemli tesislerden biri, burası. Bu havaalanı, Bursa'ya ulaşımı rahatlatacak. İnsanlar, İstanbul'a geliyor ama Bursa'ya gelmeye üşeniyor. Çünkü uzun yol, uzun bir trafik. Şimdi ise iki şehir arası 15-20 dakika. Bazı uçaklar 15, bazıları 20 dakikada İstanbul'a inecek. Buradan sadece Haliç ile değil, ilerleyen zamanlarda 3. havaalanı ile de bağlantı kurulacak. Artık uluslararası uçuşların biletleri Bursa'da kesilecek. Yarın öbür gün, dış hatlar terminali de monte edilecek. Artık buradan çıkıp dünyanın herhangi bir yerine gitmek için havaalanına gelip oradan nakil olacaksınız ve uçacaksınız. Bu tür imkanları sağlamak için her şeyi hazırladık."



"ŞİMDİDEN 60 UÇAK BAŞVURDU"



Altepe, üretim, turizm ve sanayi için havayolunun şart olduğunu vurgulayarak, "Bu havaalanı, hiçbir şeye rakip değil, sadece kendi çapında çalışacak bir havaalanı. Belli kapasitedeki uçakların inip kalkabileceği, Bursa havacılığına, Yenişehir Havalimanı'na destek verecek ve hava ulaşımını gündeme getirecek, güçlendirecek bir havaalanı." ifadelerini kullandı.



Bir yıl içinde 100'den fazla uçağın havaalanını kullanacağını belirten Altepe, "Şimdiden 60 uçak başvurdu. Burada sadece uçaklar da uçmayacak, pilot eğitimleri, diğer havacılık etkinlikleri, araçların, cihazların bakımları da yapılacak." dedi.