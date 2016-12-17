"16 Temmuz'da biz de kurtulduk"

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) konferans salonunda "FETÖ'nün Balkan örgütlenmesi" konferansı düzenledi.

Prizren eski Belediye Başkan Yardımcısı Lopar, darbenin ertesi günü Prizren’de "Şükür mitingi" yaptıklarını belirterek, "16 Temmuz’da sadece Türkiye Cumhuriyeti değil biz de kurtulduk, Türk dünyası da kurtuldu." dedi.



Prof. Dr. Ömer Özkan'ın yönettiği programa konuşmacı olarak Kosova Demokratik Türk Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi ve Prizren eski Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Lopar katıldı.



Özellikle son 10 yıldır FETÖ’nün en iyi elemanlarını başka kimlikler altında gizlediğini dile getiren Özkan, şöyle konuştu:



“Hep başka kimliklerde gizlemeye çalıştılar kendilerini. Biz onları A grubundan B grubundan ya da başka bir cemaatten zannediyoruz ama bu yapılar içerisinde kendilerini gizlemiş örgüt üyeleridir. Bir de FETÖ’nün açıklarını yakalayıp kendisine bağımlı, köle haline getirdikleri var. FETÖ tüm önemli ailelerin kızlarına damat bulmak için özel görev vermiştir. Bu damatlardan birkaç tanesini biliyoruz ama bilmediğimiz birçok damat var. Bürokraside çok büyük bir grup hala daha FETÖ’nün geleceğinden korktukları için mücadele etmiyor ‘Mış gibi’ yapıyorlar.”



- "BİZ ONLARI ATATÜRK ASKERİ SANMIŞTIK"

Prizren eski Belediye Başkan Yardımcısı Lopar ise Balkanlar'dan Türkiye’ye hiçbir zaman zarar gelmeyeceğini belirterek, “Siz bize Anadolu’dan FETÖ’yü gönderdiniz biz ise size Balkanlardan Mustafa Kemal Atatürk’ü gönderdik ve Türkiye’yi kurdurduk. Aradaki farkı görün.” dedi.



Yugoslavya’nın parçalanmasının Balkanlar'daki Türkleri ve Müslümanları çok etkilediğini ifade eden Lopar, “Bugün Türkiye’de oynanan senaryo Balkanlar'da oynanan filmin devamıdır. Biz bu filmi daha önce gördük." dedi.



Kürt vatandaşlara da seslenen Lopar, şunları söyledi:



" 'Sizin Türk’ten başka dostunuz yoktur. Bugün size destek verenler zamanı gelir kullanır ve atar' Onlar da Müslüman ve sizinle, bizimle beraber Çanakkale’de savaştı ama bazı kişiler oyuna geliyor. 15 Temmuz darbe girişiminin aktörlerinden Mehmet Partigöç ile 2007 yılında Kosova’da Türk Tabur Komutanı olduğu dönemde kavga ettik. Biz onları Atatürk askeri sanmıştık ama ilk darbeyi biz gördük. FETÖ, Kosova’ya savaşın ardından 2000 yılında Arnavutluk üzerinden girdi. Bizim arkadaşlarımız 2002 yılında FETÖ’nün okulunun açılmasına baskılara rağmen imza atmadı. Onu komisyondan alarak yerine bir başkasını atayarak okula izin çıkarttılar. Adı Türk okulu ama eğitim dili İngilizce. O dönemde bize ait gazetede bu okulların Türk okulu olmadığını yazdım. Mehmet Partigöç’le de kavgamız FETÖ okulu üzerinden böyle başladı. Yaptıkları baskı ve maddi desteklerimizin kesilmesiyle bizim Türkçe gazetemiz kapanmak zorunda kaldı. O gün karşı karşıya kaldığım Mehmet Partigöç’e bir söz söyledim ve kendisine beddua ettim. 2010’da belediye yönetiminde olduğumda da okullarına yardım etmemiz için baskı yaptılar. Beni düşman ilan edip hep aleyhimize çalıştılar, girdiğimiz seçimlerde de rakiplerimizi desteklediler.”



FETÖ tehdidini kendilerinin 2000 yılında gördüğünü kaydeden Lopar, sözlerini şöyle tamamladı:



“15 Temmuz gecesi bizim 2000’de gördüklerimizi siz de görüp uyandınız. Belki biliyordunuz ama ceza almaktan, baskıdan korkup sessiz kalıyordunuz. 16 Temmuz’da biz Prizren’de şükür mitingi yaptık. 16 Temmuz’da sadece Türkiye Cumhuriyeti değil biz de kurtulduk, Türk dünyası da kurtuldu. Türkiye Cumhuriyeti’ni sadece 80 milyon insan olarak görmeyin, 350-400 milyon insan size bakıyor. Cumhurbaşkanının yalnız kaldığını biz biliyorduk. 17-25 Aralık’ta tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi cumhurbaşkanının yanında durulsaydı bu darbe girişimi olmayacaktı.”



Konferansa Merkez Valisi Murat Yıldırım, Kamu Güvenliği eski Müsteşarı Ulvi Saran, ASAM Genel Başkanı Şaban Gülbahar, ASAM Genel Müdür Ömer Özkaya, emekli Albay Süheyl Çobanoğlu da katıldı.

Kaynak: AA