Artık halk ne istiyorsa o olacak

TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan, 16 Nisan'ın Türkiye için bir başlangıç olduğunu vurguladı.

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TÜMSİAD) geleneksel iftar programına katılmak üzere Muş'a giden TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.



Daha sonra öğretmen evinde düzenlenen iftar programına katılan Doğan, dernek üyeleri, iş adamları, gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi.



Doğan, burada yaptığı konuşmada, ramazanın birlik ve beraberliğin pekiştiği maneviyatı yüksek bir ay olduğunu söyledi.



Birlik ve beraberliğin pekiştirilmesinin, paylaşımın artırılmasının bu tür etkinliklerle mümkün olduğunu vurgulayan Doğan, "Bu tarz toplantılarda bir araya geldiğimizde güzel istişareler ortaya çıksın ve memlekete faydalı olsun istiyoruz. Biz, ramazan ayının başından beri şubeleri dolaşıyoruz, ziyaretler yapıyoruz." diye konuştu.







Doğan, 16 Nisan'ın bir son değil aksine başlangıç olduğu dile getirerek, bu tarihi, iş adamlarının önündeki engellerin, bürokrasi hantallığının kaldırıldığı, ayaklarına vurulan prangalardan kurtuldukları gün olarak kabul ettiklerini aktardı.



Bundan sonra üretme ve çalışma gayretini daha iyi yapmak istediklerini belirten Doğan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"16 Nisan'dan sonra artık halkın sesi ve halkın iradesiyle birtakım işler olacak. Halk ne istiyorsa o olacak. İş adamları olarak en çok muzdarip olduğumuz konulardan bir tanesi de bürokrasi hantallığıydı. İnşallah, bu bürokrasi hantallığından kurtulmanın ve bunun üzerine bina edeceğimiz birçok organizasyonları, projeleri birleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz çünkü bir projemizi geçirmek için 350 ile 400 imzadan geçirmek zorundaydık ki halen bu konu devam ediyor. Artık bunlarla uğraşmak istemiyoruz, hızlı bir şekilde yol almak istiyoruz. Dolayısıyla şu anda hükümetimizin çıkartmış olduğu çok güzel teşvikler var. Bu teşvikleri gittiğimiz her yerde anlatmamız lazım."







Programa Vali Seddar Yavuz, Belediye Başkanı Feyat Asya, şehit ve gazi yakınları, TÜMSİAD üyeleri ve işadamları katıldı.