16 Nisan'da istikrarı kalıcı hale getirmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 Nisan'da, anayasa değişikliği ile istikrarlı dönemleri istisnai halden çıkarıp kalıcı hale getirmek istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylikdüzü'nde toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye, 16 Nisan için sandığa gittiğinde dün ile bugünün mukayesesini yaparak kararını vermelidir. Unutmayınız, söylenen her şey yalan olabilir ama yaşadıklarımız gerçektir. Peki milletimiz geçmişte ne yaşadı? Darbeler yaşadı mı? Bu darbelerle demokrasisi kesintiye uğradı mı? Hak ve özgürlükleri geriledi mi? Bu yüzden pek çok acılar çekildi mi? Düşünün, bu ülke başbakanını idam ettiği zaman, iki bakanını idam ettiği zaman şu andaki ana muhalefet alkışlıyordu, alkışlıyordu. Demek ki ülkemizin mevcut yönetim sistemi, milletimizin demokratik alanlarda sıkıntılara maruz kalmasına engel olamadı." ifadelerini kullandı.



"Biz 16 Nisan'da milletimizin takdirine sunduğumuz anayasa değişikliğiyle işte bu istikrarlı dönemleri istisnai olmaktan çıkarıp, kalıcı hale getirmek istiyoruz." diyen Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:



"1990'larda cumhurbaşkanlarıyla başbakanlar arasındaki sorunlar öylesine ayyuka çıkmıştır ki karşılıklı hakaretler, tehditler hafızalarımızdadır. Merhum Özal, biliyorsunuz merhum Demirel ile çok atışmışlardır. Bakın aynı ekolden geldiği halde Sezer, merhum Ecevit'e Anayasa kitapçığını fırlattı mı? Niye fırlattı? Bak aynı partidendiler, niye fırlattı? Şimdi ana muhalefetin başındaki konuşuyor, sen önce bunun cevabını ver."



Erdoğan, "Ertesi gün Türkiye'nin ekonomisi allak bullak oldu. Bakın, bu krizi atlatabilmek için IMF'den aldıkları borçları, batan bankaların Hazine'ye bindirdiği ağır yükleri, milletçe hep beraber ödedik mi? Öyleyse Beylikdüzü, ülkemiz bir daha istikrarsızlık dönemlerin bedelini ödemesin diye 'evet' diyor mu? Ülkemiz bir daha bir gecede fakirleşmesin diye 'evet' diyor mu?" şeklinde konuştu.



"YA SİZİN HER YERİNİZ SİLAH OLSA NE YAZAR?"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsviçre... Benim posterimi yapmışlar parlamentonun önüne, şakağıma da silahı dayamışlar 'Erdoğan'ı öldürün' diyorlar. Ya sizin her yeriniz silah olsa ne yazar? Rabbimin tayin ettiği ömrü kimsenin almaya gücü yetmez. Biz bu yola öyle çıktık, öyle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.