"16 Nisan referandumu lider Türkiye'ye giden yolu genişletiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 Nisan'da kurulacak sandık çok önemli. 16 Nisan halk oylamasında büyük ve güçlü Türkiye'ye, lider Türkiye'ye giden yolu genişletiyor, kolaylaştırıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.



Erdoğan, "Eskiden terörle mücadelede belli odaklardan icazet almadan adımlar atamıyorduk. Böyle bir ülke vardı. Ama bugün Cudi'den Cerablus'a, Gabar'dan El-Bab'a kadar gereken her yerde operasyon yapan bir Türkiye var. İzin mizin almak diye bir şey yok. Artık dostuna güven veren, terör örgütlerine korku salan bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.

"TERÖRÜN KÖKÜNÜ KURUTANA KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"



"Son 1,5 yılda 3 bini aşkın DEAŞ'lı, 10 bin de PKK teröristini etkisiz hale getirdik." diyen Erdoğan, "FETÖ terör örgütünün kamudaki militanlarını tek tek belirleyip hukuka teslim ettik, devam ediyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. İnşallah terörün kökünü kurutana kadar da bu mücadelemizi sürdüreceğiz, hiç endişe etmeyin." dedi.



Bölgede ve dünyada büyük bir değişim yaşandığını belirten Erdoğan, "Şayet bu değişim sürecini kaçırırsak milletimize en az yarım asır kaybettiririz. Böyle bir vebalin altına giremeyiz. Bunun için 16 Nisan'da kurulacak sandık çok önemli. 16 Nisan halk oylamasında büyük ve güçlü Türkiye'ye, lider Türkiye'ye giden yolu genişletiyor, kolaylaştırıyoruz." açıklamasında bulundu.



