16 firmanın 9'u Tarsus'tan

Rusya'ya ihracat yapan 16 firmadan 9'u Tarsus'tan çıkmış. Bu gurur verici bir durum. Kutluyor ve başarılarınızın devamını diliyorum.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Rusya'ya ihracat yapan 16 firmadan 9'u Tarsus'tan çıkmış. Bu gurur verici bir durum. Kutluyor ve başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.



Tarsus Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Hisarcıkloğlu, Borsa Başkanı Murat Kaya ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.



Hisarcıklıoğlu'na borsa binasının bahçesinde Mersin Üniversitesi Tarsus Teknoloji Fakültesi Bölümü öğrencilerinin bazı kurum ve kuruluşların desteğiyle yaptığı hidrojenle çalışan "Myrtus" ile elektrikle çalışan "Regma" adlı yerli otomobiller gösterilerek bunlara ilişkin bilgi verildi.



Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Kocaeli'de gerçekleştirilen yarışmada verimlilik dalında hidrojenle çalışan araçta Türkiye üçüncülüğü, elektrikli otomobilde ise tanıtım ve yaygınlaştırmada Türkiye birinciliğini kazanan otomobilleri tasarlayan öğrencileri ve öğretmenlerini kutlayan Hisarcıklıoğlu, bu çalışmaya destek veren Tarsus Ticaret Borsası ile diğer kurumları tebrik etti.



Hisarcıklıoğlu, ziyaretinde yaptığı konuşmada, Tarsus'un bu süreçte yapılan ve yapılacak yatırımlarla gelecekte çok iyi bir konuma geleceğini söyledi.



Türk tarım tarihinin uzun yıllardır hayali olan Ürün İhtisas Borsasının kurulması için Bakanlar Kurulundan karar çıktığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, böylece hem üreticinin hem de tüketiciyle sanayicinin güvende olacağını dile getirdi.



Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsasının akredite kuruluşlar olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:



"Akredite değerlendirmesini uluslararası bir kuruluş yapıyor. Yani Londra, Paris, Berlin odaları ile aynı hizmet veriyorlar. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsasıyla gurur duyuyorum. Kaliteli hizmet anlayışını hayata geçirmişler. Bu bir ekip çalışmasıdır. İnsanın en hayırlısı insana yapılan hizmetler, insanlara faydalı olanlardır. Tarsus'taki oda ve borsamız hayırlı işler yapmışlar. Bu onur sizlere yeter. Şimdi Tarsus'a Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor. Önümüzdeki hafta ÇED raporu çıkacak. Bu ne demek? Tarsus önümüzdeki süreçte ekonomik yönden, sosyal ve kültürel yönden kalkınacak demek. İşsizliği en aza indirmek demek. Kalkınma Bakanımız bunları Mersin'de anlattı. Lütfi Elvan gibi çözüm odaklı bir bakanın Mersin'den olması demek çok büyük bir şans demektir. İnşallah Tarsus'a hak ettiği gibi üniversite de yapılacaktır. Bakın Rusya'ya ihracat yapan 16 firmadan 9'u Tarsus'tan çıkmış. Bu gurur verici bir durum. Kutluyor ve başarılarınızın devamını diliyorum."



Daha sonra Hisarcıklıoğlu'na, oda başkanları tarafından ziyaret anısına hediyeler verildi.