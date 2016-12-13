15 ülkeden 40 genç şair İstanbul'da buluşacak

15 ülkeden 40 genç şair, 15 Aralık’ta İstanbul’da buluşacak. Etkinliğin açılış programı Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

Sancak Medya tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve Zeytinburnu Belediyesi’nin ev sahipliği ile düzenlenen, "Uluslararası Genç Şairler Buluşması" 15-18 Aralık tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek.



Topkapı Mercure Otel’de gerçekleşen basın toplantısında konuşan Sancak Medya Genel Koordinatörü İsmail Kılıçarslan, İstanbul’daki terör saldırısı ve Halep’te yaşananlara değinerek, “Gönül isterdi ki mutlu huzurlu bir şekilde karşınıza gelelim. Hem İstanbul’daki hem de Halep’teki katliam yüzünden biraz burukuz. Şiirin, dünyaya söyleyecek bir sözü olduğunu duyurmak için bir araya geldik.” dedi.



Dünyadaki haksızlıklarla mücadelede kültür dilinin de etkili bir araç olduğunu hatırlatan Kılıçarslan, şunları söyledi:



“Etkinlik süresince şiir konuşacağız. 'Şiir ve Siyaset' oturumunda, şiirin aldığı söz meselesini araştıracağız. 'Ülkeler ve Şiirler' oturumunda diğer ülkelerde nasıl şiirler yazılıyor, öğreneceğiz. Okullarda öğrencilerle şairleri buluşturacağız. Öğrenciler dünyanın dört bir yanından yabancı şairlerle bir araya gelecek. Duygu ve tecrübe paylaşımı açısından çok önemsiyoruz.”



"MANİFESTO İLE ŞAİRLER DÜNYAYA SESLENECEK"



Kılıçarslan, etkinlik sonunda genç şairler tarafından bir manifesto yayınlanacağını belirterek, “Bu etkinliği yaparken en önemsediğimiz konulardan biri, yerli şairlerin oluşturduğu manifesto taslak metninin, yabancı şairlerin katkılarıyla tamamlanıp tüm dünyaya duyurulmasını sağlamak.” ifadelerini kullandı.



Etkinliğin Koordinatörü Raşit Ulaş ise etkinlik süresince Balkan, Arap ve Avrupa coğrafyasından şairlerin yer alacağını ifade ederek, şunları aktardı:



"Etkinliklerde, 'Kelimelerle Günlük Hayat', '21.yy’da Şiirin Geleceği' konulu oturumlar var. Türk şiiri ve yabancı şiirin zenginliklerini görmüş olacağız. Balkanların Bosna Savaşı, Türkiye’nin 15 Temmuz süreci, Arap Baharı gibi olağan dışı dönemlerin şiire etkilerini gözlemleyeceğiz. Buluşmada şairler ilk kitabın önemini ve hissiyatını anlatacak. Genç şairlerin etkilenme süreci konu edilecek."



Macaristan, Ürdün, Filistin, Fas, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Hindistan, İngiltere, Cezayir, Irak, Kuveyt, Makedonya, Portekiz, İspanya, Almanya, ve Türkiye’den 40 genç şairin yer alacağı etkinlik boyunca Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi ve Zeytinburnu’ndaki liselerde çeşitli oturumlar düzenlenecek.



Etkinliğin açılış programı, 15 Aralık'ta Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşecek.

Kaynak: AA