"15 Temmuz'un Tanıkları" Budapeşte'de

Başkent Budapeşte'de TİKA tarafından gerçekleştirilen "15 Temmuz'un Tanıkları" programında, şehit eşi ve annesi Olçok ile gazi Şekercioğlu darbe girişimi sırasında yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen "15 Temmuz'un Tanıkları" programında, şehit eşi ve annesi Nihal Olçok ile gazi Orçun Şekercioğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı.



Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünde gerçekleştirilen programda, Türkiye'de geçen yıl 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi konuşuldu.



FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, ismi sonradan "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'nde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok şehit olan Nihal Olçok ile aynı yerde yaralanan Orçun Şekercioğlu, o gece yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.



Program kapsamında ayrıca İlahiyatçı Sosyolog Erol Erdoğan'ın oturum başkanlığındaki panelde ise Macar Türkolog Doç. Dr. Eva Csaki, TBMM Müzecilik ve Tanıtım Başkan Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Erbay, Gazeteci Nevzat Çiçek, İstanbul Düşünce Vakfı Başkan Yardımcısı Dr. Ethem Şanlıer, darbe girişimi ve FETÖ ile ilgili görüşlerini aktardı.



Nihal Olçok, etkinliğin ardından "Şehitoğlu Şehit" adlı kitabını imzalayarak katılımcılara hediye etti.



Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı ve TİKA Macaristan Koordinatörü Süleyman Kızıltoprak'ın da konuşma yaptığı programa, KKTC Temsilcisi Selda Çimel, Tomori Pal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meszlenyi Rozsa, Macaristan Rakocifalvai Belediye Başkanı Koso Lajos, gazeteciler, akademisyenler ile Macar ve Türk dinleyiciler katıldı.