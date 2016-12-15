15 Temmuz'un havadaki izleri

FETÖ'cüler tarafından 15 Temmuz darbe girişiminden sonra silinen, o geceye ait silah-mühimmat yüklü uçak ve helikopterlerin uçuş kayıtları özel bir yöntemle ortaya çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından silinen uçak ve helikopterlerin uçuş kayıtları (radar izleri) ile silah-mühimmat yükleri özel bir yöntemle tek tek tespit edildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada, darbe girişiminde kullanılan uçak ve helikopterlerin uçuş kayıtlarının darbeciler tarafından silindiği belirlendi.



Bunun üzerine harekete geçen soruşturmayı yürüten savcı Ramazan Dinç, uçuş kayıtlarının kurtarılmasına ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde darbe girişiminde kullanılan savaş uçakları ile helikopterlerin uçuş kayıtları ve taşıdıkları mühimmatlar tespit edildi.



FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYIN



Uçuş kayıtlarındaki radar izleri incelendiğinde, darbe kalkışmasına katılan hava unsurlarından savaş uçaklarının İstanbul-Ankara semalarındaki uçuşları tek tek saptandı. Uçakların havadaki yoğunluğu dikkati çekti.



İMRALI ÜZERİNDE YOĞUN UÇUŞ



Helikopterlerin de İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Muğla ve İmralı Adası çevresinde yoğun şekilde uçtukları ortaya çıktı. İmralı Adası üzerinde farklı saatlerde, farklı helikopterlerin hava trafiği kayıtlara yansıdı. İstanbul semalarındaki helikopterlerin ise Moda Deniz Kulübü-Fenerbahçe Orduevi-Sabiha Gökçen hattında hareketliliği radar görüntülerinde yer aldı.



İmralı Adası çevresinde yaşanan yoğun uçuşlar, darbe girişiminin başarılı olması halinde ikinci bir eylem planının ilk adımı olarak değerlendiriliyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast operasyonunda yer alan birlikleri taşıyan helikopterler ise Muğla-Marmaris hattındaki radar görüntülerine yansıdı. Kayıtlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını bulmakla görevlendirildiği belirlenen ''Kobra67'' çağrı kodunu kullanan F16'nın radar izleri de tespit edildi. Bu F16'nın, Balıkesir'den 23.55'te kalktığı, İstanbul üzerinde uçtuğu, daha sonra 01.05'te Balıkesir'e indiği belirlendi. Söz konusu F16'ya, 2 radar, 2 de ısıya güdümlü füzelerin yüklendiği tespit edildi.



Radar izlerine göre, darbe girişimi gecesi İstanbul ve Ankara'nın haricinde Konya, Denizli ve Diyarbakır semalarında da savaş uçaklarının yoğun hava hareketliliği gözlemlendi. Darbe girişimine kalkışan FETÖ'cü askerler, Denizli ve Şırnak'tan iki uçak dolusu komandoyu Ankara'ya nakletmek için hazırlıklar yapmış ancak valiliklerin pist ve kontrol kulelerini kapatması nedeniyle amaçlarına ulaşamamıştı.



Yine radar izi tespit edilen Diyarbakır'dan havalanan ve Ankara'ya iniş yapan Özel Kuvvetler Komutanlığına ait uçakta, darbe girişimi gecesi şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in, silahla vurarak öldürdüğü darbeci general Tuğgeneral Semih Terzi ve ekibini taşıdığı tespit edildi.



ORGENERAL ÜNAL'I AKINCI'YA GÖTÜREN UÇAK



Kayıtlarda, darbe girişimi gecesi bir nakliye uçağının, 01.00'de Sabiha Gökçen Havalimanından kalkması, saat 01.50'de Akıncı Hava Üssüne inmesine ilişkin radar izleri de yer aldı. Söz konusu nakliye uçağında, darbeciler tarafından rehin alınan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın götürüldüğü değerlendiriliyor.



Yine radar izlerine göre, darbe girişimi gecesi İncirlik üzerinde de yoğun bir hava trafiği tespit ediliyor. Buradan kalkan tanker uçaklar, darbecilerin kullandığı savaş uçaklarına yakıt ikmali yaptıkları tespit edilmişti. Ayrıca uçuş kayıtlarında, yakıt ikmalleri de yer alıyor.



Uçuş kayıtlarında darbecilere tarafından kullanılan jetlerin, nereden kalktığı ve ne kadar süre havada kaldığı, yakıt ikmalleri ve nereye iniş yaptığı tek tek tespit edildi. Yine darbeye teşebbüs eden cuntacı askerler, kalkışma sırasında kullandıkları hava unsurlarında yer alan mühimmatlar da dikkati çekti. Darbe girişimi gecesi havalanan uçaklara, AIM-120B / AIM9M / GBU-10 / GBU-12 D/B AIM9X / AIM-120C / GBU-12 radar ve ısıya güdümlü havadan havaya füzeler yüklendiği belirlendi.

Kaynak: AA