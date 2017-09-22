15 Temmuz'un 'en kıdemli' isminin şehit edilmesine iddianame

Darbe girişimi öncesinde darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit olmasına ilişkin soruşturma tamamlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde "Avrupa Yakası'ndaki hedeflerin işgal edilmesinde en kilit rolü oynayacak şekilde konumlandırılan" 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit olmasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 55'i tutuklu, 4'ü firari 118 rütbeli şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından darbe teşebbüsü sırasında Avrupa Yakası'ndaki hedeflerin işgal edilmesinde en kilit rolü oynayacak şekilde konumlandırılan 66. Mekanize Piyade Tugayı'nda yaşananlar ile kalkışma öncesi burada yapılan toplantıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.



Soruşturma sonucunda hazırlanan 600 sayfalık iddianamede, aralarında subayların da bulunduğu tamamı rütbeli 55'i tutuklu, 4'ü firari 132 şüpheli yer alırken, haklarında "darbeye teşebbüs" suçundan daha önce dava açılan 14 şüpheli hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından bu dosya üzerinden soruşturma yapıldığı belirtildi.



İddianamede, görev yapan ve kalkışmaya destek için buraya gelen 55'i tutuklu, 4'ü firari 118 rütbeli şüphelinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs'', ''TBMM'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



Darbe girişiminin karşısında durmak ve kışla güvenliğini sağlamak amacıyla hareket eden Albay Sait Ertürk ve müşteki Albay Davut Ala'nın, emniyet güçleri ile koordine sağlanarak, kışladaki darbeci askerleri teslim almak için zırhlı araçların korumasında Topkule Kışlası'na girdikleri anlatılan iddianamede, kışladaki darbeci askerlerin, "teslim olun" çağrıları üzerine emniyet güçlerinin üzerine yoğun şekilde ateş etmeye başlaması üzerine çıkan çatışmada polis memuru Serdar Gökbayrak ve Albay Sait Ertürk'ün vurularak şehit olduğu, polis memurları Ferdi Akyün, Veysel Akdağ, Muslahattin Murat Birlik, Kemal Cavit Alpdemir ve Yaşar Demiral'ın ise yaralandığı anlatıldı.



Topkule Kışlası'ndan darbecilere destek olmak için hareket eden ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nin içerisine inmeye çalışan helikoptere, emniyet güçlerince ateş açıldığı belirtilen iddianamede, inmek için uygun bir alan arayan helikopterden alçalma esnasında kalabalığın üzerine ateş edildiği ve açılan ateş sonucu darbe girişimini engellemeye çalışan Mehmet Güder'in şehit olduğu kaydedildi.



66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan A Haber isimli televizyon kanalının işgali için hareket eden şüphelilerin önünün TEM Otoyolu'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Gaziosmanpaşa tır garajı mevkisine geldiklerinde polisler ve vatandaşlardan tarafından kesildiği belirtilen iddianamede, şüphelilerin polislerle ve vatandaşlarla yolun açılması hususunda girdikleri tartışma sırasında şüphelilerce ateş edilmesi üzerine olay yerinde bulunan ve darbe girişimini engellemek amacıyla sokağa çıkan Servet Asmaz'ın yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlatıldı.



İddianamede, 4 kişinin şehit edilmesi ve polis ve vatandaşların yaralanmasına ilişkin 36 şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da müebbet hapis cezası istenirken, 23 şüphelinin "kamu malına zarar verme" suçundan hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



AVRUPA YAKASI'NA İLİŞKİN TOPLANTI



İstanbul Avrupa Yakası'nda yer alan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda darbe teşebbüsünü planlayan grup tarafından toplantı yapıldığı belirtilen iddianamede, darbecilerin tugayı kalkışma sırasında Avrupa Yakası'ndaki hedeflerin işgal edilmesinde en kilit rolü oynayacak şekilde konumlandırdıkları aktarıldı. İddianamede, darbe teşebbüsünden günler önce tugayda yapılacak faaliyetle alakalı çalışmalara başlanıldığı, elde edilen verilere göre en geç 14 Temmuz'da tugaydaki üst rütbeli subayların toplandığı kaydedildi.



Darbe teşebbüsü sırasında tugay içerisinde emir komuta zincirinin düzgün çalışması için bazı görevlendirmelerde değişikliğe gidildiğinin tespit edildiği anlatılan iddianamede, buna göre 15 Temmuz 2016'da Tugay Nöbetçi Amirliği nöbeti Üsteğmen Alper Karacaoğlu'ndan alınarak Harekat ve Eğitim Şube Müdürü Binbaşı Ahmet Baykal'a verildiği, bu görevlendirmenin Tugay Kurmay Başkanı Yarbay Osman Akkaya tarafından yapıldığı belirtildi.



Topkule Kışlası'nda görevli müşteki Albay Davut Ala 11 Temmuz 2016'da Kartaltepe Kışlası'na Kışla Komutanı olarak atandığı, Tugay Komutan Yardımcısı Albay Nedim Ulusan'ın, ana darbe davasının sanığı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit tarafından yıllık izne çıkarıldığı ifade edilen iddianamede, birçok rütbelinin izin tarihlerinde değişiklik yapıldığı, kimisinin izne çıkarıldığı, izinli olan veya dış görevlendirmelerde bulunan bazı personellerin ise göreve çağrıldığı kaydedildi. İddianamede, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın içerisinde tank ve zırhlı araçları barındırması nedeniyle 15 Temmuz darbe girişiminde Avrupa Yakası'nda örgüt üyelerince en etkin kullanılan birliklerden olduğu vurgulandı.



Söz konusu kışlanın Tugay Komutanı olan ve halen firari bulunan Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit'in başkanlığında 14 Temmuz 2016'da kışlada yapılan toplantıda birliklerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Yerleşkesi ve Atatürk Havalimanı'nı ele geçirmesinin planlandığı anlatılan iddianamede, "Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit yaptığı bu planlama sonucunda, hangi birliklerin nereye, ne kadar kuvvetle gideceği, araçların hazırlanması, depolarının dolu olması ve bakımlarının yapılması, tüm personelin tam teçhizatlı olarak hazır olması, muhabere için telsizlerin hazırlanması ve bakımlarının yapılması, mühimmatın hazırlanması ve dağıtılması, askerlerin atışlarının yaptırılması hususlarında Tugay Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Yusuf Sarı, Tank Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Serbülent Eken, 1. Mekanize Piyade Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Kadir Yıldız ve Tugay Karargahı'nda görevli Binbaşı Ahmet Baykal'a emir vermiştir. Bu emirler de bölük komutanları vasıtası ile personele iletilmiştir." denildi.



DARBECİLER TANKLARI 30 AĞUSTOS İÇİN YÜRÜMÜŞ



İddianamede, İstanbul'daki ana darbe davasının sanığı dönemin Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit ve Tugay Komutan Yardımcısı Yusuf Sarı'nın koordinesinde verilen söz konusu emirlerin akabinde, normalde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na tayini çıkan, bu nedenle 13 Temmuz 2016'da görevini şüpheli Yarbay Fatih Sönmez'e devreden Tank Tabur Komutanı Serbülent Eken'in, Tugay Komutanı Yiğit ile Yusuf Sarı tarafından darbe girişimi kapsamında kendisine verilen görevleri yerine getirmek için kışlada eski görevinde bırakıldığı kaydedildi.



Şüpheli Kurmay Yarbay Fatih Sönmez'in Tank Tabur Komutanı olarak atandığı halde Lojistik Destek Komutanlığı'na görevlendirildiği, Serbülent Eken'in 14 Temmuz'da bu kapsamda Yusuf Sarı, Kadir Yıldız ve Ahmet Baykal ile koordineli olarak araç ve personel değişimi konusunda faaliyet yürüttükleri anlatılan iddianamede, bu kapsamda hangi tankların hangi personel ile darbe girişimine katılacağının isim isim belirlendiği, şüpheliler Eken, Yıldız ve Enver Muratoğlu'nun araçların bakımını yaptırdığı, yakıt ikmallerini tamamlattığı ve mühimmatları hazırlattırdığı aktarıldı.



Tank Tabur Komutanı Serbülent Eken'in tanklara 3'er tank mermisi dağıttırdığı, ayrıca tank taburuna 12 bin MG-3 mühimmatı ve 19 bin 200 Hk-33 mühimmatı getirilmesini sağladığı, aynı şekilde Piyade Tabur Komutanı Kadir Yıldız'ın personelinin itirazlarına rağmen Zırhlı Personel Taşıyıcı araçlara kule silahlarını yüklettiği belirtilen iddianamede, verilen emirler doğrultusunda hazırlanan tankların 30 Ağustos törenlerine yaklaşık 1,5 ay olmasına rağmen kışla içerisinde hazırlık amacı ile yürütüldüğüne dikkati çekildi.



Başsavcıvekili Hasan Yılmaz tarafından onaylanarak İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, darbe girişimi öncesi tugayda yapılan toplantılara ve eylemlerle ilişkin görsellere ve ifadelere yer verildi.



