15 Temmuz'un 'cinayet şebekesi' hakim karşısında

Kanlı darbe girişiminin merkezi Akıncı Üssü'nden 15 Temmuz günü havalanan ve onlarca kişiyi şehit eden F16 pilotları, bağımsız Türk adaletine hesap vermeye başladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki duruşma salonunda görülüyor.



Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da arasında bulunduğu müşteki avukatları ve bazı müştekiler katılırken, o gece masum halkı bombalayan cinayet şebekesinin kan donduran telsiz konuşmaları ise davanın iddianamesine yansıdı.



EMİRLER ÖZÇETİN'DEN



Sanık ifadeleri ve iddianameye göre darbeciler, Akın Öztürk'ün damadı Hakan Karakuş'un komutasındaki 143. Filo'nun öğretmenler gazinosunu yönetim merkezi olarak kullandı.



O gece başta emniyet birimleri olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM ve sivil halka bomba yağdıran F-16'lara emri verenin de üs komutanı Ahmet Özçetin olduğu belirlendi.



Şüpheliler, iddianamede yer alan ifadelerinde Özçetin'i, "Akıncı'nın baş FETÖ'cüsü" olarak tanımladı.



F16 pilotlarından Müslim Macit ifadesinde, Özçetin'in polis özel harekatta hareketlilik olursa "atış serbest" yönünde Ahmet Tosun'a talimat verdiğini söylemişti.



MACİT'E EMRİ KARAKUŞ VERMİŞ



İddianameye göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin önündeki kavşağı ve Millet Camisi'nin önünü bombalayan ASLAN 6 kodlu F16 pilotu Müslim Macit'e emri Akın Öztürk'ün damadı Hakan Karakuş veriyor.



İkili arasındaki konuşmalar şöyle gerçekleşiyor:



KULE (Hakan Karakuş): yol kavşağı, cami önü



ASLAN 6 (Müslim Macit): bana verilen koordinatta mutabık mıyız?



KULE (Hakan Karakuş): mutabık



ASLAN 6 (Müslim Macit): hepsine tek tek atış gerçekleştireceğim



KULE (Hakan Karakuş): mutabık üç tane



ASLAN 6 (Müslim Macit): üç tane alındı



ASLAN 6 (Müslim Macit): filo Aslan 6, yol kavşağı ve cami önü tamamlandı koordinatın batısında herhangi bir noktaya mı?



KULE (Hakan Karakuş): bir şey yoksa atmayın



ASLAN 6 (Müslim Macit): koordinata atmıyorum mutabık mıyız?



KULE (Hakan Karakuş) : mutabık



ASLAN 6 (Müslim Macit): söylenen iki hedef başarıyla vuruldu



KULE (Hakan Karakuş): anlaşıldı ellerinize sağlık

"Kimsenin olması önemli değil, atış serbest"



İddianamede, TBMM'deki bombalama emrini verenin ise o dönem yüzbaşı rütbesindeki darbeci Ahmet Tosun.



Tosun ile ASLAN 1 kodlu darbeci pilot arasındaki 02.15'te gerçekleşen konuşma şöyle:



FİLO (Ahmet Tosun): mutabık hocam meclis binasının yanındaki yeşillik alan GBU-10 mutlaka görünmek isteniyor görerek atış bir an önce yapılacak. İstediğiniz anda atış serbest.



FİLO (Ahmet Tosun): Meclis binasının orada bulunduğunuz o yeşillik alana atış serbest kimsenin olması önemli değil atış serbest.



Darbeci yüzbaşının Hakan Karakuş'la 00.50'de gerçekleşen bir konuşmasında ise "AK Parti ve Beştepe üzerinden bütün cam çerçeve kırılacak alçak irtifa uçuş" dediği kaydediliyor.



PÖH'LERİ ŞEHİT EDENLER BİRBİRİNE "HOCAM" DİYOR



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında 49 polisin şehit düştüğü Gölbaşı saldırılarının telsiz konuşmaları da "cinayet şebekesi"nin gözünün nasıl döndüğünü ortaya koydu.



Darbeciler ilk olarak saat 23.16'da helikopter pistine, saat 23.58'de de Polis Özel Harekat Daire Başkanlığına (PÖH) TSK envanterindeki en güçlü bombaları attı.



Özel Harekat Daire Başkanlığı ile Havacılık Daire Başkanlığının bombalanma anlarında cuntacı pilotların aralarındaki telsiz konuşmalarından bazıları şöyle:



Bombanın yarattığı etki kilometrelerce öten hissedilirken, pist alev topuna döndü.



Havacılık Daire Başkanlığına bomba atılması talimatını darbeci askerlerden Ahmet Tosun verdi. Söz konusu bombanın atılacağı yeri 94-0105 kuyruk numaralı uçağı kullanan "ASLAN 1 Numara" koduyla Mustafa Azimetli ve Ekrem Aydoğdu işaretledi.



Ahmet Tosun: Bölge neresi, hocam PÖH mü?



Mustafa Azimetli: Tamamen PÖH. A9 helikopterli araç helikopterli araç motor çalıştırırsa vuracağım.



Ahmet Tosun: Anlaşıldı hocam vurabilirsiniz, harekat komutanımız burda vurabilirsiniz.



Mustafa Azimetli: Hareketli görünüyor.



Ahmet Tosun: Mutabık vurun, vurabilirsiniz.



Mustafa Azimetli: Hocam şu an A9'dan bir tane helikopter çıkardılar Skorsky ama araçla itiyorlar görünüyor. Şu an pistin ortasına doğru aldılar eğer hareketlilik görürsek taarruz başlayacak.



Mustafa Azimetli: Hocam vuruyoruz, bunu belli kaldıracaklar.



Ahmet Tosun: Özellikle nizamiye bölgelerinde hareketli hedef varsa vurun



Ekrem Aydoğdu: Şu an bir helikopter yakıt alıyor muhtemel çalıştıracaklar, onu vuralım mı?



Ahmet Tosun: Hareket görürseniz vurun.



Ekrem Aydoğdu: Filo ASLAN 1 tek helikopter imha edildi.



Ahmet Tosun: Anlaşıldı hocam elinize sağlık.



Uğur Uzunoğlu: Kurt filo aslan 3 nizamiyeye bir adet atış yapıldı.



Mustafa Azimetli: Hocam tekrar edin nizamiyede hareketlilik var mı?



Uğur Uzunoğlu: Nizamiyede hareketlilik vardı, bir atış yapıldı, bir büyük.



Ekrem Aydoğdu: Hocam şey konusunda dikkatli olun. Muhtemelen ölü ve yaralılar var bölgeye ambulanslar girecek o konuda dikkatli olun.



Uğur Uzunoğlu: Araç hareketini takiben yaklaşık 15-20 kişi nizamiyeden giriş yapıyor.



Ahmet Tosun: Anlaşıldı nizamiye bölgesinde hareketli hedeflere atış serbest. Nizamiye bölgesindeki, nizamiye bölgesi serbest atış.



EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE 3 BOMBA



İddianameye giren görüntüler ve telsiz konuşmalarına göre Ankara Emniyet Müdürlüğüne iki bomba "94-1562" kuyruk numaralı uçaktan atıldı.



Söz konusu uçağı "ASLAN 4 Bir Numara" koduyla İlhami Aygül kullandı. Diğer bomba ise "94-0095" kuyruk numaralı uçaktan yine Kaygusuz'un talimatıyla "ASLAN 4 İki Numara" kodunu kullanan Mustafa Özkan tarafından atıldı. Kaygusuz'un her iki uçakta bulunan pilotlara verdiği talimatlara ilişkin telsiz kayıtlarıyla o gece yaşananlar net bir şekilde ortaya çıktı. Kaygusuz, pilotlara çatışma olan bölgelere bomba atılması talimatını verdi.



Telsiz konuşmalarına göre ilk olarak İlhami Aygül, emniyet binası önünde çatışma olduğunu belirtti. Bunun üzerine Kaygusuz, "Emniyet binasını vurun, tahrip edin." şeklinde talimat verdi.



Akıncı Üssü ile savaş uçaklarını kullanan pilotlar arasındaki telsiz konuşmalarından bazları şu şekilde:



Aygül: Kurt filo ASLAN 4 emniyet binası önünde çatışma takip ediyoruz.



Kaygusuz: Emniyet binasını vurun, emniyet binasını tahrip edin.



Aygül: Anlaşıldı çatışma olan bölgeye atış yapıyoruz, mutabık mıyız?



Kaygusuz: Tamamen mutabıkız.



Aygül: Anlaşıldı, emniyet binası Ankamall'ın yanındaki ilk bina mı, ikinci bina mı? Çatışma olan bölgeye ateş edebiliriz.



Kaygusuz: Yoğun ateş edilen yere ateş yapın, çatışmanın olduğu yere.



Aygül: Anlaşıldı emniyet binasından yola doğru ateş açılıyor. Emniyet binası bölgesine biz ateş açıyor, atış yapıyoruz.



Kaygusuz: Emniyet binasını tahrip serbest.



Kaygusuz: Emniyet binasına atış yaptınız mı?



Aygül: İki dakika sonra taarruz olacak.



Kaygusuz: Biraz acele edelim, bir bomba daha, iki bomba.



Aygül: Anlaşılmadı.



Kaygusuz: Bir bomba daha atıyoruz oraya.



Aygül: Çatışma bölgesine iki bomba atacağım."

7 noktaya 14 bomba



FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 141. ve 143. filolardan kalkan F-16 savaş uçakları, Cumhurbaşkanlığı Köprülü Kavşağı'na bir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yanındaki otoparka bir bomba attı.



Darbeci pilotlar, TBMM'ye 3, Ankara Emniyet Müdürlüğüne 3, Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığına bir, Havacılık Daire Başkanlığına bir, TÜRKSAT tesislerine de 4 olmak üzere 15 Temmuz gecesi toplam 14 bomba attı.