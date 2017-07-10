15 Temmuz'un birinci yılına özel anma programı

Türkiye genelinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle kapsamlı anma etkinlikleri düzenlenecek. 15 Temmuz gecesi tutulacak "demokrasi nöbeti"ne Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri, yarın başlayacak, 16 Temmuz sabahı sona erecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla 15 Temmuz gecesi, 81 ilde bir günlük demokrasi nöbeti tutulacak.



Etkinlikler, yarın darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin mezarlarının ziyaret edilmesiyle başlayacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım, darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oğlu Abdullah Tayyip ile şehit düşen Erol Olçok'un kabirlerini ziyaret edecek.



Darbe girişimine direnişin sembol mekanlarından TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Kahramankazan ilçesi, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otel, Yenimahalle'deki MİT kampüsü, Çankaya Köşkü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TRT ve TÜRKSAT'ta da anma etkinlikleri düzenlenecek.



İstanbul ayağına yönelik etkinlikler ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Atatürk Havalimanı, Kısıklı, Çengelköy, CNN Türk, Saraçhane, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Vatan Caddesi, Esenler, Türk Telekom ve Borsa İstanbul binasında yapılacak.



ERDOĞAN'DAN DÖRT NOKTAYA CANLI BAĞLANTI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Temmuz'da Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı, Kahramankazan ilçesindeki Mürted Hava Meydan Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Fatih Saraçhane'deki binası ile Marmaris'e canlı bağlantı yapacak.



Anma programlarının ikinci günü olan 12 Temmuz'da TBMM'de, 30 büyükşehirdeki sergi salonları ile metro istasyonlarında, darbe girişimini yansıtan fotoğrafların yer alacağı sergiler açılacak. Aynı gün sanat ve spor camiasından isimlerin darbe karşıtı mesajları televizyon ve sosyal medya üzerinden yayınlanacak.



AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın katılımıyla "15 Temmuz Milli İrade Zaferi'nin Analizi" kitabı tanıtılacak, "15 Temmuz Meydanların Dili Sergisi"nin açılışı yapılacak.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 13 Temmuz'da düzenlenecek anma programında Kur'an-ı Kerim okunacak, şehitler için dua edilecek. Aynı gün, iş dünyasının önde gelen sivil toplum örgütlerince, "Darbeye Karşıyız, Büyük Türkiye'den Yanayız" başlıklı ortak basın toplantısı düzenlenecek.



Etkinlikler kapsamında, 14 Temmuz'da cuma namazının ardından Millet Camisi'nde, 81 ilde okunan hatimlerin duası yapılacak, mevlit okunacak. Aynı gün Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla "15 Temmuz ve İnsan Hakları Paneli" yapılacak.



Anma etkinliklerinin en yoğun yaşandığı gün 15 Temmuz olacak. Meclis Genel Kurulu, saat 13.00'te özel gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Özel Oturumu'nda vatandaşlara hitap edecek, daha sonra İstanbul'a gidecek.



ETKİNLİĞİN İKİNCİ DURAĞI İSTANBUL



Anma etkinliklerinde ikinci durak akşam saatlerinde İstanbul olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı "Milli Birlik Yürüyüşü" yapılacak.



Anadolu yakasından başlayacak program kapsamında Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerle tören alanına yürüyecek. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okunacak, şehitler için dua edilecek.



15 Temmuz belgeselinin izlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan halka hitap edecek. 250 şehidin isimlerinin okunacağı programda, "Şehitler Makamı" adı verilen anıtın açılışı yapılacak.



Atatürk Kültür Merkezi yüzeyine, 15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı görsellerin yansıtılmasıyla hazırlanan video mapping gösterisi yapılacak. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te 81 ilde sela okunacak ve demokrasi nöbetine başlanacak. Aynı saatte 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndan TBMM'ye "Milli Birlik Yürüyüşü" yapılacak.



DEVLETİN ZİRVESİ MECLİSTE BULUŞACAK



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki etkinliklerin ardından Ankara'ya gelecek. Devletin zirvesi saat 01.00'de Meclis'te vatandaşlarla buluşacak. Meclis'e ilk bombanın atıldığı saat olan 02.32'de Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yapacak.



TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de konuşma yapması beklenen törenin ardından 81 ilden yürüyen gençlerin getirdiği bayraklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilecek.



Program kapsamında, TBMM ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında da video mapping gösterisi yapılacak.



Anma programının son günü olan 16 Temmuz sabahı saat 04.50'de Millet Camisi'nde sabah namazı kılınacak, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışı yapılacak. Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara hitap edecek.



Toplumun bütün paydaşlarının katılımıyla düzenlenecek anma programı kapsamında 81 ilde de bir hafta boyunca sempozyumlar, toplantılar, kabir ziyaretleri, sergiler ve çeşitli faaliyetler düzenlenecek.



AK Parti, 11 Temmuz'dan itibaren 81 ildeki etkinliklere, ana kademe teşkilatları, il ve ilçe başkanlıklarıyla katılacak.