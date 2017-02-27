15 Temmuz'u 'kum heykel'le anlatacaklar

Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali kapsamında yapılacak "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü Kum Heykel Anıtı"nda 200 ton kum kullanılacak.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nde 200 ton kum kullanılarak 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü Kum Heykel Anıtı yapılacak.



Festival Direktörü Cem Karaca, Türk toplumu ve Türkiye'ye gelen yabancı turistleri bilinçlendirmek için kültür sanat eserlerinin daha etkin ve anlamlı şekilde kullanılması amacıyla festival kapsamında 15 Temmuz darbe girişimini anlatan özel bir köşe oluşturacaklarını söyledi.



Yaklaşık 500 metrekare genişliğindeki alanın, "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü Kum Heykel Anıtı Özel Köşesi" adını taşıyacağını belirten Karaca, bu alanda dünyanın en başarılı kum heykeltıraşları Alex Skarednoft ve Irina Alimurzzeun tarafından 200 ton kullanılarak 15 Temmuz'u anlatan kum heykel yapılacağını kaydetti.



Karaca, yapımına 15 Nisan'da başlayacakları "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü Kum Heykel Anıtı"nı 1 Mayıs'ta bitirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.



Heykel ile sanatın evrensel dilini kullanıp darbe girişiminin çirkin yüzünü çok güçlü ve etkili bir şekilde ifade etmek istediklerini vurgulayan Karaca, "Darbe girişiminin unutulmamasını istiyoruz. Darbe girişimini kültür sanat eserleri kullanarak da hafızalara kazımak ve halkın bilinçlendirilmesini sağlamak istiyoruz." diye konuştu.



Festivalin bu yıl "Dünya harikaları ve mitoloji" temasıyla yapılacağını anlatan Karaca, "Festivalde ayrıca Eyfel Kulesi, Pisa Kulesi de bu yıl yapılacak. 7 bin 500 metre alanda 10 bin ton kum kullanılarak yaklaşık 100 heykeli sergileyeceğiz. Geçen yıldan daha fazla ilgi bekliyoruz. Yaklaşık 150 bin kişinin festivali ziyaret etmesini bekliyoruz." dedi.