15 Temmuz'daki diriliş ruhu TSK'ya rehber olacaktır

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "En son 15 Temmuz'da asil milletimizin sergilediği diriliş ve gazilik ruhu; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bütün faaliyetlerinde rehberi ve ilham kaynağı olmaya devam edecektir." dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "En son 15 Temmuz'da asil milletimizin topyekun olarak sergilediği diriliş ve gazilik ruhu; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bütün faaliyetlerinde rehberi ve ilham kaynağı olmaya devam edecektir." dedi.



"FAALİYETLERİMİZİ TAMAMEN HUKUK NORMLARINA UYGUN OLARAK İCRA EDİYORUZ"



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar "Milletimizin ve devletimizin düşmanı olan terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelede, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizden etkin bir biçimde faydalanıyor; faaliyetlerimizi tamamen hukuk normlarına uygun olarak icra ediyoruz." dedi.